TOP 5 : les articles les plus lus en #Juillet2020

Quels sont les articles les plus lus dans le Magazine d'Actualité en juillet 2020 ? Ce mois-ci, vous avez préféré en apprendre davantage sur le bug bounty et la tribologie. Faites un point sur les futurs matériaux destinés aux textiles dans l'espace et découvrez un nouveau catalyseur en graphène pour produire de l'hydrogène.

Trouver des failles de sécurité en échange de rémunération, c’est le principe du bug bounty. Cette pratique qui s’est démocratisée au fil des années permet aux entreprises de faire tester leurs systèmes par une grande communauté de chercheurs.

L’étude des frottements entre deux matériaux s’appelle la tribologie. Cette science permet de réduire la consommation d’énergie de nombreux équipements. Yan-Ming Chen, expert référent tribologie au Cetim, nous dévoile les dernières avancées technologiques dans ce domaine.

Les piles à combustible pour la production d’hydrogène ne cessent de s’améliorer. Une équipe internationale de chercheurs a développé un nouveau catalyseur à base de graphène et de nanotubes de carbone, beaucoup plus économique que les catalyseurs traditionnels.

Le 30 mai 2020, la société privée SpaceX lançait son premier vol habité dans l’espace, marquant une ère nouvelle pour l’industrie aérospatiale, avec de nouveaux enjeux. Retour durable sur la lune, exploration spatiale, conquête de Mars, la réussite de ces objectifs ambitieux nécessite le développement de nouveaux matériaux, en particulier les textiles pour scaphandres.

À partir de 2023, tout nouveau contrat de location d’un logement consommant plus de 500 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an sera interdit, selon un projet de décret soumis à consultation publique jusqu’au 31 juillet.

Depuis ses débuts et par nature, l’histoire de l’aviation émaille d’une quête perpétuelle de savoirs et de connaissances. Celles qui ont trait à la compétition et au marché n’échappent certainement pas à cette règle. En cette période de crise et ces temps incertains, chaque information compte. Comment Airbus Helicopters mise sur une solution de veille digitale pour relever ses défis ?

Chaque mois, le dessinateur Hubert Blatz croque l’actualité… Depuis 2014, chaque dessin a été compilé dans ce Livre Blanc. Une bonne manière de revisiter avec humour l’actualité scientifique de ces dernières années.