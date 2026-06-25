Les thèses du mois : « Nouveaux polluants, des enjeux sanitaires et technologiques majeurs pour l’industrie »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de juin, « Nouveaux polluants, des enjeux sanitaires et technologiques majeurs pour l’industrie », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Développement d’un procédé de récupération de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) en fortes concentrations à l’aide de liquides non-newtoniens (gels et mousses) : expérimentations et modélisations multiphasiques

Ali Batikh

Sciences de la terre et de l’environnement

Université Paris Cité

Development and identification of defluorination enzymes by ultra-high-throughput screening in microfluidic droplets

Radi Khodr

Biotechnologies

Strasbourg

Νοuvelles magnétites greffées pοur le captage et le relargage de pοlluants οrganiques et inοrganiques dans les eaux cοntaminées.

Laura Gouriou

Chimie

Normandie Université

Unravelling the complexity of PFAS contamination in marine organisms : occurrence and transfers

Ninon Serre

Bioanalyses, chimie analytique et environnementale

Nantes Université

Redox behaviour investigation of a photoactive cerium(III) complex for the chemical reduction of pollutants

Adrien Combourieu

Chimie

Institut polytechnique de Paris

Nouvelle génération de membrane polymère à conduction protonique exempte de fluor pour l’électrolyse de l’eau.

Olivier Hintiroglou

Chimie`

Université Paris-Saclay

Proton Conductive MOF-Based Mixed-Matrix Membranes for Fuel Cell Applications

Getachew Teklay Gebreslassie

Physique et chimie des matériaux

Université Paris sciences et lettres

Exposition aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et santé cardiométabolique des préadolescents

Naomi Lejeune

Épidémiologie, analyse de risque, recherche clinique

Université de Rennes

Persistance des substances perfluoroalkylées : influence des paramètres structuraux sur la toxicocinétique et les mécanismes d’élimination

Chloé Argoul

Infectiologie, Physiopathologie, Toxicologie, Génétique et Nutrition

Université de Toulouse