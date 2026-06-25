Les thèses du mois : « Nouveaux polluants, des enjeux sanitaires et technologiques majeurs pour l’industrie »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.
Pour notre dossier de juin, « Nouveaux polluants, des enjeux sanitaires et technologiques majeurs pour l’industrie », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.
Développement d’un procédé de récupération de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) en fortes concentrations à l’aide de liquides non-newtoniens (gels et mousses) : expérimentations et modélisations multiphasiques
Ali Batikh
Sciences de la terre et de l’environnement
Université Paris Cité
Development and identification of defluorination enzymes by ultra-high-throughput screening in microfluidic droplets
Radi Khodr
Biotechnologies
Strasbourg
Νοuvelles magnétites greffées pοur le captage et le relargage de pοlluants οrganiques et inοrganiques dans les eaux cοntaminées.
Laura Gouriou
Chimie
Normandie Université
Unravelling the complexity of PFAS contamination in marine organisms : occurrence and transfers
Ninon Serre
Bioanalyses, chimie analytique et environnementale
Nantes Université
Redox behaviour investigation of a photoactive cerium(III) complex for the chemical reduction of pollutants
Adrien Combourieu
Chimie
Institut polytechnique de Paris
Nouvelle génération de membrane polymère à conduction protonique exempte de fluor pour l’électrolyse de l’eau.
Olivier Hintiroglou
Chimie`
Université Paris-Saclay
Proton Conductive MOF-Based Mixed-Matrix Membranes for Fuel Cell Applications
Getachew Teklay Gebreslassie
Physique et chimie des matériaux
Université Paris sciences et lettres
Exposition aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et santé cardiométabolique des préadolescents
Naomi Lejeune
Épidémiologie, analyse de risque, recherche clinique
Université de Rennes
Persistance des substances perfluoroalkylées : influence des paramètres structuraux sur la toxicocinétique et les mécanismes d’élimination
Chloé Argoul
Infectiologie, Physiopathologie, Toxicologie, Génétique et Nutrition
Université de Toulouse
Quelques contributions sur les modèles multibranches et de dépendance entre les sinistres en actuariat
Charles Minier
Sciences de gestion
Lyon 1
Réagissez à cet article
Connectez-vous
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous et retrouvez plus tard tous vos commentaires dans votre espace personnel.
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous !