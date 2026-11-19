Les Français plébiscitent massivement l'industrie comme outil de création de richesse et de souveraineté nationale ; toutefois ils estiment que derrière les grands mots, les pouvoirs publics n'agissent pas suffisamment pour soutenir le secteur, révèle l’Observatoire Arts et Métiers des Industries Responsables. Ils appellent les candidats à l'élection présidentielle à se saisir du sujet.

Dans la troisième édition de l’Observatoire des Industries Responsables, publiée le 13 novembre 2026 par Arts et Métiers Alumni, certains chiffres frôlent le plafond. 91 % des Français, et parmi eux 99 % des ingénieurs Arts et Métiers, estiment que la France doit produire davantage sur son territoire.

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Notons que l’Observatoire s’appuie sur deux enquêtes parallèles. D’un côté, l’IFOP a interrogé un panel de 1 000 personnes représentatif de la population française majeure et métropolitaine (« les Français »). D’un autre côté, Arts et Métiers Alumni a recueilli les réponses de plus de 1 300 anciens élèves (« les ingénieurs »). Cela permet de comparer les ressentis de la population générale et ceux des ingénieurs qui travaillent dans le secteur. Ils sont souvent semblables, mais pas toujours.

Richesse et emploi

Ainsi, 87 % des Français interrogés considèrent que l’industrie contribue à la création de richesse ; ce résultat est équivalent à celui de 2024, après une baisse en 2025 due, selon l’IFOP, à des difficultés économiques dans certaines filières. 87 % des répondants reconnaissent son importance dans la transition environnementale, 81 % dans la création d’emplois (contre 69 % l’an dernier). Sur ces mêmes questions, les ingénieurs Arts et Métiers proposent des scores encore plus hauts, sauf sur une question : ils sont moins nombreux (72 %) à considérer que l’industrie crée de l’emploi.

Les deux groupes s’accordent pour dire, à près de 85 %, que l’industrie française est en perte de vitesse par rapport au reste du monde. La population générale est plus optimiste sur les performances de l’hexagone, puisque 49 % considère que « la France reste une grande puissance industrielle », contre 39 % des ingénieurs. Et les deux groupes estiment que l’industrie est un secteur d’avenir pour la France, à quelque 74 %.

Points forts

Les ingénieurs des Arts et Métiers ayant répondu à l’enquête reconnaissent par ailleurs certains points forts à l’industrie française : la logistique (82 %), l’existence de grandes entreprises françaises (79 %), la qualification de la main-d’œuvre (74 %) et la recherche et l’innovation (74 %).

Par ailleurs, 65 % d’entre eux estiment que de nouvelles filières industrielles émergent en France. Selon eux, les secteurs industriels les plus porteurs pour l’avenir sont l’aéronautique (64 %), devant les machines et l’armement (45 %). Suivent le luxe et l’énergie (26 % chacun), l’agroalimentaire (24 %), la pharmacie et la santé (21 %), le spatial (15 %) et le ferroviaire (13 %).

Faiblesse de l’action publique

Et pourtant, seuls 37 % des Français et 12 % des ingénieurs Arts et Métiers considèrent que la réindustrialisation de la France est en bonne voie. Parmi ces derniers, 67 % jugent mauvaises les perspectives de l’industrie française pour les prochaines années.

Par ailleurs, les Français comme les ingénieurs notent la faiblesse de l’action publique. En 2026, 66 % des Français estiment que l’industrie française n’est pas suffisamment soutenue, contre 63 % en 2025 et 53 % en 2024. Cette opinion est partagée par 85 % des ingénieurs Arts & Métiers interrogés (+ 5 points chaque année depuis 2024).

Fiscalité et administration

Face à ce constat, quelles solutions ? Sur ce point, seuls les ingénieurs Arts et Métiers ont été interrogés. D’un côté, il leur a été demandé ce qui pèse le plus sur l’industrie. D’un autre côté, ce qu’il faudrait faire. Il y a dans les résultats une légère contradiction.

En effet, sur le premier point, les anciens élèves d’Arts et Métiers mettent en première place la fiscalité (85 %), puis vient le coût du travail (82 %), l’accès au financement (77 %), la réglementation (77 %) et l’accès au foncier (73 %). Sur le second point, donc à la question « Selon vous, quelles devraient être les priorités des pouvoirs publics pour soutenir l’industrie ? », les priorités changent.

En premier lieu arrive la simplification des normes et des démarches administratives (37 %), en second lieu l’allègement de la fiscalité sur les entreprises industrielles (28 %), puis viennent l’amélioration de l’attractivité des métiers industriels auprès des jeunes (29 %), le soutien de la décarbonation de l’industrie (26 %) et de l’innovation et la R&D (24 %). Pour ces deux questions, deux réponses ressortent, même si leur ordre s’inverse : la fiscalité et la charge administrative. Par ailleurs, selon les ingénieurs, l’action publique devrait dépasser la simple question des coûts.

Attractivité des métiers

Si l’on s’intéresse aux métiers et à la formation, 78 % des ingénieurs interrogés jugent difficile le recrutement de profils scientifiques et techniques. Ils attribuent cela à des causes multiples : défaut d’attractivité des carrières industrielles, nombre insuffisant d’étudiants dans les filières scientifiques, manque de reconnaissance de la formation professionnelle.

De fait, le désintérêt des jeunes pour l’industrie se retrouve ailleurs dans l’observatoire. Ainsi, l’affirmation « la réindustrialisation de la France doit être une priorité pour le prochain président de la République » recueille 86 % d’approbation chez les Français toutes catégories confondues. Mais le pourcentage ne s’élève qu’à 68 % parmi les 18-24 ans, contre 96 % des 65 ans et plus.

En 2026, 70 % des ingénieurs estiment que le manque de compétences freine déjà le développement industriel. Face à ce constat, ce n’est pas seulement l’action publique qui est plébiscitée : 80 % des ingénieurs estiment que pour y remédier, les entreprises doivent agir, devant l’Éducation nationale (64 %) et l’enseignement supérieur (59 %). Et 98 % d’entre eux veulent faire de la réindustrialisation une priorité présidentielle.