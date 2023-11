Universal Robots facilite l’intégration des cobots pour le soudage

Les témoignages des sociétés OSÉ et ARMTOP que nous avons précédemment recueillis ne laissent guère de place au doute : la cobotique est en train de devenir un outil incontournable pour les PME et ETI industrielles, tout particulièrement pour les ateliers de soudage. Pour ce dernier article de notre dossier consacré au soudage cobotisé, nous avons demandé à Martin Duterte, ingénieur chez Universal Robots (UR), de nous expliquer les détails de l’intégration des cobots UR.

Universal Robots est l’un des principaux fournisseurs de robots collaboratifs (cobots) utilisés dans un large éventail d’industries et dans le secteur de l’éducation. L’entreprise fondée en 2005 et basée à Odense, au Danemark, vise à créer un monde où « les gens travaillent avec des robots, et non comme des robots. » Martin Duterte est responsable du réseau d’intégrateurs partenaires d’Universal Robots.

Techniques de l’ingénieur : Les cobots pour le soudage se démocratisent. Quelles sont les raisons de ce succès ?

Martin Duterte : Cela fait plus de 40 ans que la filière automobile a adopté la robotique industrielle. Si les robots traditionnels permettent de produire les mêmes séries de pièces, à de très fortes cadences, pendant plusieurs années, ils ne sont pas du tout flexibles. Les solutions robotiques sont donc peu adaptées aux ateliers qui réalisent de petites et moyennes séries, notamment en soudage.

La cobotique répond aux besoins de ces ateliers, car elle comble les pénuries de compétences en partie liées aux nombreux départs à la retraite de soudeurs expérimentés. Le cobot est en quelque sorte un assistant du soudeur qualifié, qui lui permet d’accroître sa capacité de travail, sans pour autant le remplacer.

Le soudeur se retrouve avec un outil simple à programmer, disposant d’une interface métier développée spécifiquement pour le soudage par le fabricant de l’équipement. Le soudeur n’a plus qu’à sélectionner les différentes étapes de la trajectoire du bras et à régler ses paramètres, sans jamais avoir à toucher au code.

Une fois la série terminée, il peut ensuite enchaîner sur un autre type de pièce, puisque reprogrammer le cobot lui prend très peu de temps.

Le soudage fait partie de nos priorités de développement, au même titre que la palettisation et le chargement/déchargement de machines.

Comment se passe l’intégration des cobots dans les entreprises ?

UR ne prend pas en charge l’intégration des cobots, car nos 1 000 employés à travers le monde se concentrent sur le développement des bras robotisés : design de l’interface mécanique, interface de programmation, fonctions de sécurité, etc.

Pour l’intégration, nos clients ont deux approches possibles. Soit ils forment en interne une personne qui a un profil technique, généralement un technicien. Au bout de 5 jours de formation, il connaîtra toutes les fonctionnalités du cobot et pourra faire appel à notre écosystème UR+ pour l’installation d’équipements[1] correspondant à ses besoins, sur le cobot ou autour du cobot.

Si cette approche « Do It Yourself » a fait le succès d’UR jusqu’à présent, nous sommes conscients qu’elle ne convient pas à tout le monde, car elle suppose d’affecter du personnel qualifié sur le projet. L’autre alternative est de faire directement appel à un intégrateur de cobots UR, qui développera une installation « clés en main », sur la base d’un cahier des charges.

Prenons l’exemple du soudage et de l’entreprise Armtop. Dans le cas d’Armtop, l’application a été entièrement développée par l’entreprise voestalpine Böhler Welding, un fournisseur très connu de sources de courant et de consommables de soudage. Lorsqu’un besoin en cobotique est identifié, Böhler propose alors à son client d’organiser une démonstration sur site.

Bien entendu, Böhler n’est pas le seul intégrateur du marché en ce qui concerne le soudage cobotisé. Fronius propose aussi ses solutions, de même que Migatronic, Lorch ou Trumpf.

Comment votre interface permet-elle de faciliter l’intégration des cobots UR ?

L’interface de programmation des cobots UR est notre plus gros point fort, car nous recherchons le meilleur équilibre entre la facilité de prise en main par des néophytes et les possibilités de développement très avancées pour les gens disposant des compétences en programmation.

Du côté de l’utilisateur, l’interface PolyScope et sa bibliothèque d’instructions permettent un paramétrage graphique, de manière intuitive. Comme les instructions sont ensuite compilées en langage Python, l’utilisateur avancé qui veut programmer son robot entièrement « à la main », est ainsi en mesure de le faire.

Cela élargit considérablement les possibilités d’intégration et d’évolutions, ce qui constitue une différence majeure par rapport à la robotique traditionnelle.

Notre approche en cobotique est totalement différente, puisque nous recherchons le maximum de flexibilité. Nous livrons une configuration standard du cobot, capable de répondre à plus de 95 % des applications. D’une part, cela nous permet de constituer un stock de cobots et de livrer partout en Europe en 15 jours, contre 8 à 12 semaines en robotique traditionnelle.

Cette configuration standard, prête à l’emploi, intègre une carte de 16 entrées/sorties digitales en tout-ou-rien, 8 entrées/sorties digitales de sécurité en double canal[2] ainsi que les protocoles de communication Ethernet IP, MODBUS TCP, PROFINET.

Et pour les 5 % de cas particuliers qui ne sont pas couverts par la configuration standard, il est toujours possible d’installer les modules passerelles qui manquent et de les brancher en Ethernet sur le cobot pour obtenir la configuration souhaitée.

Enfin, pour faciliter au maximum l’intégration, une liste de l’ensemble des accessoires compatibles en Plug And Play avec nos cobots est disponible sur notre site à la section UR+. Tous les équipements référencés dans cette catégorie ont fait l’objet d’une démarche de certification entre UR et le fabricant. En général, les accessoires comme les caméras et les préhenseurs sont fournis avec une application appelée URCaps installée sur une clé USB et qui se branche sur le pupitre de programmation du cobot afin de pouvoir piloter l’équipement.

[1] Préhenseurs, caméras, convoyeurs, capteurs en tout genre, torche de soudage, les possibilités sont infinies !

[2] pour accueillir les arrêts d’urgence externes, des barrières de sécurité immatérielles, etc.