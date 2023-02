Réduction, réutilisation et recyclage des matières plastiques sont indissociables

Si le recyclage des matières plastiques est un immense défi, la réduction de l'usage de matières plastiques, et la réutilisation des plastiques sont également indispensables pour faire du plastique un matériau "circulaire".

L’usage de plastique est répandu dans le monde entier, pour tous types d’utilisations. Selon les pays, c’est l’intensité des usages qui va varier. Les directives européennes et françaises visent à sortir de la notion de produit à usage unique pour le plastique, de limiter les usages, et de favoriser le développement d’une économie du recyclage et de la réutilisation du plastique.

A travers le monde, ce sont près d’un million de bouteilles qui sont vendues chaque minute. On le sait aujourd’hui, l’usage même de ces bouteilles pose aujourd’hui des problématiques de santé émergentes mais préoccupantes. Au-delà, la présence de ce matériau dans la composition d’une grande quantité de produits, de par ses propriétés de résistance et d’imperméabilité, de légèreté, pose aujourd’hui le problème de la gestion des déchets engendrés. Le plastique se dégrade très lentement, c’est d’ailleurs une propriété qui explique son utilisation massive. Ceci étant, la pollution qu’il engendre, sous forme de microplastiques dans les océans, dans les rivières, constitue une sérieuse menace écologique. Faiblement biodégradables et parfois toxiques, ils sont cependant aujourd’hui totalement irremplaçables pour de nombreux usages.

Les 3R : réduire, recycler, réutiliser

Enfin, les réglementations ont parfois poussé certains pays à exporter leurs déchets plastiques à l’étranger, afin de respecter les normes sur lesquelles ils se sont engagés, favorisant l’émergence de décharges géantes, en Indonésie, ou en Inde, par exemple.

Il est donc urgent d’agir sur les volumes de matières plastiques produites. Ce qui laisse songeur, quand on sait que la consommation de plastiques a été multipliée par dix ses dix dernières années. En limitant les usages uniques des matières plastiques, et certains usages tout court, l’Europe et la France veulent limiter la hausse de la production sur les années à venir. Aussi, mieux maîtriser la quantité de matières plastique mises sur le marché permet d’imaginer plus sereinement l’intégration du plastique dans une économie circulaire.

L’aspect volume induit celui de la collecte. Aujourd’hui en France, seulement 60 % des bouteilles plastiques sont récoltées par les collecteurs. Ce manque à gagner constitue pour les transformateurs et les régénérateurs de plastiques un fossé à combler absolument, pour sécuriser l’apport en matières premières plastiques. C’est pour cette raison que l’hexagone s’est engagé, d’ici 2025, à atteindre 100% de plastiques recyclés.

Si les laboratoires de recherches développent des solutions innovantes pour recycler et valoriser de nombreux types de plastiques, certains plastiques ne peuvent pas aujourd’hui entrer dans la chaîne du recyclage. Si des solutions techniques émergent pour recycler tel ou tel plastique, le problème risque de durer pour d’autres.

Mais le cœur du sujet n’est pas là aujourd’hui. Un plastique comme le PET est 100% recyclable, on le retrouve dans des bouteilles, des emballages. Seulement, le taux de recyclage global de type de plastique en France tourne légèrement au-dessus de 25%, pour un taux global, sur l’ensemble des matières plastiques, de 21,3% dans l’hexagone. L’amélioration des performances de l’industrie du recyclage doit permettre à ce dernier de devenir un véritable fournisseur de matières premières, au-delà des obligations mises en place. Mais pour en arriver là, il faudra une stabilité au niveau des volumes, en amont et en aval de la chaîne, comme nous l’avons vu.

Enfin, la réutilisation. Le développement d’une industrie de la réutilisation du plastique doit permettre de créer de nouvelles filières et de limiter les besoins en plastique de par le développement des usages.

Le développement harmonieux et coordonné de la réduction des besoins en matières plastiques, du recyclage et de la réutilisation est un passage obligé pour développer au sens propre une économie circulaire du plastique.