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Vers un contrôle atomique des catalyseurs pour une chimie « verte » et durable

Posté le par Morgane Gillard dans Chimie et biotech

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La conversion de l’éthanol issu de la biomasse en produits chimiques offre une alternative prometteuse aux matières fossiles. Cette voie se heurte cependant aux faibles rendements causés par les procédés catalytiques classiques. Pour lever ce frein au développement d’une chimie verte et durable, des chercheurs de l’Université de l’État de Washington proposent une nouvelle approche, où un contrôle atomique des catalyseurs permet de guider la réaction avec précision.

La chimie industrielle moderne repose encore très largement sur les ressources fossiles pour produire carburants, plastiques, caoutchoucs et autres matériaux de base qui nous entourent et que nous utilisons quotidiennement. Or, outre le fait qu’elles soient non renouvelables, ces matières premières sont également sources de fortes émissions de gaz à effet de serre et de polluants environnementaux. Dans ce contexte, une stratégie majeure de décarbonation consiste à valoriser des matières premières renouvelables, comme la biomasse, pour produire des molécules à haute valeur ajoutée. Une approche qui se heurte toutefois à des défis technologiques importants en matière d’efficacité et de sélectivité des procédés catalytiques.

La cascade de l’éthanol : une alternative prometteuse, mais encore peu concurrentielle

Parmi les solutions étudiées, la conversion biochimique de l’éthanol provenant de cultures ou de résidus de biomasse en autres hydrocarbures s’impose comme un processus prometteur. L’éthanol peut en effet être transformé, via une série de réactions dite « cascade de l’éthanol », en produits intermédiaires tels que l’acétone, puis en hydrocarbures plus complexes. Une étape clé de cette cascade est la transformation de l’acétone en isobutène, qui représente une molécule de base extrêmement importante dans l’industrie chimique : elle sert de brique de synthèse pour la fabrication de plastiques, d’additifs pour carburants et de matériaux polymères, dont beaucoup sont aujourd’hui issus du pétrole.

Cependant, cette réaction n’est pas trivialement efficace avec les catalyseurs classiques : ceux-ci tendent en effet à provoquer plusieurs réactions secondaires et concurrentes, conduisant à un grand nombre de sous-produits indésirables et à un rendement global faible. Ce manque de sélectivité, c’est‑à‑dire la capacité du catalyseur à conduire surtout la réaction souhaitée, diminue fortement l’efficacité du procédé et rend son application industrielle coûteuse et peu compétitive par rapport aux technologies fossiles.

« Produire de bons catalyseurs n’est pas trop difficile, mais si l’on veut les rendre rentables et efficaces dans un réacteur réel, cela devient très compliqué » explique Wenda Hu, co-auteur d’une étude publiée dans la revue Chem Catalysis. Contrôler la sélectivité est en effet très difficile.

Contrôle atomique : la clé pour produire des catalyseurs plus précis

Pour répondre à cette problématique, une équipe de chercheurs de l’Université de l’État de Washington a développé une approche radicalement nouvelle, qui s’attaque précisément à ce manque de sélectivité : le contrôle à l’échelle atomique des sites actifs du catalyseur.

Le rôle des atomes de cérium isolés dans la catalyse de la conversion de l’acétone en isobutène au sein d’une zéolithe
Schéma illustrant le rôle des atomes de cérium isolés (Ce⁴⁺) dans la catalyse de la conversion de l’acétone en isobutène au sein d’une zéolithe. Les atomes isolés de Ce favorisent le couplage C–C et l’élimination de l’oxygène (flèche bleue), conduisant à une réaction sélective et efficace. En revanche, les nanoparticules de CeO₂ (CeO₂ NPs, flèche violette) entraînent des réactions secondaires et des sous-produits indésirables. La structure microporeuse de la zéolithe stabilise les intermédiaires et confine les atomes actifs pour maximiser la production d’isobutène © Caballero et al. 2026, Chem Catalysis

Plutôt que d’utiliser des particules métalliques ou des amas d’atomes métalliques, les chercheurs proposent ainsi de positionner avec précision les sites actifs du catalyseur (atomes de cérium) et de contrôler leur environnement en construisant une « cage nanométrique ». Les chercheurs ont en effet découvert que lorsque les atomes de cérium sont laissés « libres », ils se regroupent sous la forme de clusters. Ce comportement induit une dérive de la réaction en cours et mène à la production de sous-produits indésirables. À l’inverse, lorsque le cérium est dispersé sous forme d’atomes isolés, il favorise une séquence réactionnelle propre maximisant la production d’isobutène.

Pour contrôler la position des atomes de cérium et garantir leur isolement, les chercheurs les ont confinés dans les minuscules pores d’un matériau cristallin appelé zéolithe. La structure régulière de canaux de la zéolithe garantit que chaque atome de Ce est isolé, défini et bien entouré par un environnement chimique spécifique. Cela a ainsi permis de créer des sites de réaction hautement sélectifs, qui stabilisent les bons intermédiaires et suppriment les voies réactionnelles menant à la formation de déchets et à la désactivation du catalyseur.

Vers une chimie plus propre et plus efficiente ?

Comme l’explique Wenda Hu, cette découverte illustre ainsi un principe puissant : « la taille et la position des atomes à l’intérieur d’un catalyseur peuvent déterminer le déroulement de chaque étape de la réaction ». En d’autres termes, ce n’est pas seulement la présence d’un métal actif qui compte, mais sa position et son isolement dans une matrice structurée. Cette étude novatrice fournit ainsi un modèle inédit permettant de concevoir des catalyseurs de nouvelle génération capables de transformer des matières premières renouvelables en produits chimiques de forte valeur, avec une efficacité et une rentabilité bien plus fortes qu’auparavant.

Guider des réactions complexes via un contrôle à l’échelle atomique pourrait ainsi permettre de développer des procédés de fabrication plus propres en s’affranchissant des ressources fossiles non renouvelables et polluantes.

Pour aller plus loin

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Dans les ressources documentaires

Biomasse Biocarburant Méthanisation Catalyseur Chimie verte
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/biotech-et-chimie/

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