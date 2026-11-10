Vincent Franceschini : « Le stockage sur ADN élimine le “rafraîchissement technologique” qui va s’accélérer avec l’IA »

Biomemory, start-up française du stockage de données sur ADN, a lancé DNA Shield, son premier service commercial de protection souveraine des données. Les entreprises privées et publiques peuvent lui confient leurs données critiques, stockées sur un support moléculaire capable de durer des siècles. Une sauvegarde à l'abri des risques émergents (IA, informatique quantique). Autre atout : à la différence des technologies de stockage actuelles qui nécessitent des infrastructures importantes, une alimentation électrique permanente et un renouvellement régulier des équipements, l'ADN permet d'envisager un stockage extrêmement compact, durable et très peu énergivore.

Vincent Franceschini est un expert technologique fort de plus de 30 ans d’expérience en informatique et stockage de données. Il est aujourd’hui Vice-President Products chez Biomemory, pionnier du stockage sur ADN synthétique. Auparavant Chief Research Officer chez Hitachi Vantara, il a piloté la co-innovation avec clients et partenaires et contribué à des projets et normes en IA, télécoms, industrie, logistique, RH et stockage. Il a dirigé des projets en Europe, aux États-Unis, au Japon et en Chine. Président émérite de la SNIA, dont il a coprésidé le conseil deux ans, il copréside la DNA Data Storage Alliance à la SNIA. Diplômé d’EPITA, il a débuté chez Digital Equipment Corporation.

Techniques de l’ingénieur : Fondée en 2021, Biomemory commercialise sa solution de stockage à partir d’ADN synthétique. D’un point de vue technique, une lecture consomme une partie de l’échantillon d’ADN.

Vincent Franceschini : le contenu d’un container d’ADN est à usage unique. Une fois ouvert, l’ADN est séquencé et lu. Et il ne peut pas être réutilisé. Toutefois, lors de l’écriture, chaque jeu de données est répliqué et dupliqué de manière redondante sur plusieurs containers et plusieurs supports, ce que nous appelons des DNA cards. Elles peuvent être renvoyées dans les locaux du client ou conservées dans un service de coffre-fort sécurisé de nos partenaires.

Sur quoi repose la durée de conservation annoncée : des tests de vieillissement accéléré, un modèle de dégradation ?

La durée de conservation s’appuie sur les standards du marché et les tests de vieillissement classiques. Biomemory a comparé la dégradation de son ADN à ces tests afin de prévoir que, dans une perspective de 150 ans, il reste toujours suffisamment d’ADN pour reconstruire la donnée de manière fiable.

Les données sont chiffrées avant d’être encodées. Qui détient les clés de chiffrement ?

Biomemory demande à ses clients d’encrypter leurs données avant de les confier : l’entreprise n’a pas vocation à gérer les clés de chiffrement, elle vient en renforcement de la sécurité. Biomemory reçoit la donnée binaire, de n’importe quel format (image, son, structuré ou non structuré), et l’encode en séquences d’ADN grâce à un codeur. C’est le cœur de sa propriété intellectuelle. Plusieurs stratégies s’offrent au client : conserver ses clés de son côté, ou en pérenniser tout ou partie dans l’ADN, mais toujours séparément des données.

En 2025, Biomemory a acquis les actifs de Catalog Technologies (soit une petite centaine de brevets) un acteur historique du stockage moléculaire. Comment garantissez-vous la souveraineté des données face au droit américain, puisque ces actifs sont à Boston ?

Le rachat de Catalog a servi principalement à accélérer la commercialisation de la plateforme DNA Shield. D’ici fin 2027, début 2028, Biomemory prévoit une plateforme d’ingénierie complètement française basée en France. Surtout, seul le contenu déjà encodé en ADN est envoyé aux États-Unis pour impression : le fichier binaire confié par nos clients n’y va jamais.

En tant que président émérite de la SNIA (Storage Networking Industry Association), vous savez que la réversibilité des données est primordiale. Comment vos clients pourront-ils relire leurs données si Biomemory disparaissait ?

Il y a trois volets à votre question. D’abord, un volet commercial. Toutes les informations nécessaires pour accéder au contenu des DNA cards seraient confiées à un compte séquestre mis à disposition du client en cas de disparition de Biomemory dans 20, 30 ou 50 ans. Le second volet est le standard. Au sein de la DNA Data Storage Alliance et de la SNIA, des options sont en cours d’évaluation. Ces options sont inspirées des blocs zéro et un (secteurs 0 et 1) des systèmes de stockage en bloc, permettant de relire les informations originelles sur la manière dont la donnée est enregistrée sur l’ADN. Bien sûr sans remettre en cause sa confidentialité. La Library of Congress américaine a fait un premier test, mais le retour était mitigé. Un standard ne se crée pas du jour au lendemain ! Enfin, le troisième volet est le service en ligne.

Faisons l’analogie avec le DNS. Le DNS (Domain Name System) est le système qui traduit les noms de domaine en adresses IP. C’est en quelque sorte l’annuaire téléphonique d’internet. Quand vous tapez www.google.com dans votre navigateur, les ordinateurs ne comprennent pas ce nom : ils ont besoin d’une adresse IP (par exemple : 142.250.75.4). Le DNS fait la correspondance entre les deux. C’est un peu le même principe pour notre solution : à partir d’un numéro de série sur une DNA card, il sera possible de retracer son origine et sa date de création.

DNA Shield est votre premier produit commercial ; quelle est votre feuille de route ?

Les prochains mois seront consacrés au démarrage de la plateforme, avec un focus sur les premiers projets pilotes pour capter les retours d’utilisateurs. Vers la moitié de l’année prochaine, nous visons une bascule en mode production classique. Viendront ensuite des montées en puissance grâce aux évolutions technologiques en écriture et en lecture, puis, à l’horizon 2029, des solutions d’archivage plus classiques pour données froides. À cinq ans, l’objectif est le stockage de masse pour données froides. Aujourd’hui, le focus est la protection et la sécurisation ; demain, l’archivage.

Quel profil cible d’entreprise souhaitez-vous adresser en priorité ?

Tous les secteurs ayant intérêt à préserver leurs données sur de longues durées : banque, crypto, énergie, transport. Exemple emblématique : le cycle de vie d’une centrale nucléaire, du design au démantèlement, ce cycle s’étale sur 80 à 150 ans. L’enregistrement des données doit suivre le cycle de vie de l’actif. Les technologies actuelles (disque dur, bande magnétique, disque optique ont des durées de vie limitées, obligeant des transferts coûteux tous les 5 à 20 ans. Cela va devenir ingérable face aux volumes générés par l’IA. L’ADN élimine la nécessité de ce « rafraîchissement technologique ». Pour DNA Shield, la cible est plutôt les actifs numériques de grande valeur exigeant intégrité et disponibilité. L’ADN garde la trace d’intégrité, vérifiable des décennies plus tard.