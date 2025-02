Jean-Paul Haton : « L’exploitation des données et des bonnes pratiques permet de concevoir des agents intelligents capables de mieux aider l’humain »

À l’occasion du Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle (IA) qui se tiendra au Grand Palais, à Paris, du 6 au 12 février 2025, nous nous sommes entretenus avec Jean-Paul Haton, auteur pour Techniques de l’Ingénieur, afin de recueillir son regard sur les évolutions, les enjeux et les perspectives de l’IA.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel ?

Ma formation initiale est en physique, mais j’ai été attiré par l’informatique et l’intelligence artificielle dès les années 1970, en raison des aspects totalement novateurs que présentaient ces disciplines et du défi de mieux comprendre ce qu’est l’intelligence humaine ou animale !

J’ai abordé ce domaine par la reconnaissance de la parole. J’ai eu la chance d’obtenir un poste de professeur des universités en 1974 en informatique à la Faculté des Sciences de Nancy où j’ai effectué toute ma carrière.

L’IA générative, telle que ChatGPT, marque-t-elle un tournant majeur dans l’évolution de l’intelligence artificielle ?

L’IA générative n’est qu’une étape vers la conception d’outils apportant une aide de plus en plus intelligente à l’humain, tant dans ses activités professionnelles que dans sa vie quotidienne. Nous en verrons les limites, et d’autres modèles et méthodes apparaîtront à l’avenir, apportant de plus en plus d’aide à l’être humain et augmentant son intelligence.

Pensez-vous que l’intelligence artificielle a vocation à s’intégrer dans tous les secteurs d’activité ? Quels sont ceux à plus fort potentiel ?

L’intelligence artificielle va en effet intervenir dans la plupart des domaines d’activité : industrie, médecine, droit, notariat, agriculture, armée, enseignement, etc. Dans ces domaines, l’exploitation des données et des bonnes pratiques accumulées au cours du temps permet de concevoir des agents intelligents capables de mieux aider l’humain. Cela implique une formation à l’usage de toutes ces techniques. Les personnes non initiées risquent d’être les laissées pour compte de cette évolution.

Quels sont, aujourd’hui, les principaux enjeux techniques et éthiques auxquels l’IA est confrontée ? Quels défis majeurs anticipez-vous ?

Je ne crois pas à une intelligence artificielle surpassant l’être humain dans tous les domaines d’activité dans un avenir proche. Néanmoins, il importe dès à présent d’être conscients des enjeux, en particulier éthiques, liés à la généralisation de l’intelligence artificielle dans de nombreux domaines : apparition de biais (sexistes, raciaux, etc.) liés à des biais présents dans les données d’apprentissage, utilisation à des fins discutables (guerres, surveillance des personnes, notation des personnels).

Quels conseils donneriez-vous à un étudiant ou à un jeune ingénieur souhaitant se spécialiser dans le domaine de l’intelligence artificielle ?

Que ce soit dans la recherche ou dans le développement, il faut posséder une solide formation en informatique, avec de bonnes bases en mathématiques et en physique. Je conseillerais donc de commencer en premier cycle par une formation de base de ce type (à l’université ou en école d’ingénieur) et de poursuivre ensuite (en master ou autre type de formation) en se spécialisant dans un des domaines où intervient l’IA (tels qu’imagerie, biologie, neurosciences). Le domaine de la robotique va prendre une importance de plus en plus grande dans les années à venir. Un stage à l’étranger, dans une société ou un laboratoire, permet de se confronter à d’autres façons de travailler.

Que vous apporte la collaboration avec Techniques de l’Ingénieur ?

Je suis un lecteur très ancien des TI ! J’ai tiré profit des articles sur l’informatique lors de la conception de mes premiers cours en tant que nouveau professeur dans une discipline encore bien jeune au début des années 1970.

J’ai ensuite écrit avec plaisir plusieurs articles, appréciant le fait de conjuguer théorie et pratique pour présenter au mieux un domaine à un public très large, ce qui implique d’être suffisamment clair et compréhensible !



Jeudi 6 février, le Sommet international au Grand Palais est le premier d’une série d’événements consacrés à l’intelligence artificielle. Jusqu’au 11 février, les rendez-vous autour de cette technologie visent à renforcer l’action internationale en faveur d’une intelligence artificielle au service de l’intérêt général.