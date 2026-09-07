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Webinar - Modéliser la gestion thermique des bâtiments avec COMSOL Multiphysics®

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Webinar – Modéliser la gestion thermique des bâtiments avec COMSOL Multiphysics®

Posté le par La rédaction dans Informatique et numérique

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Organisé jeudi 17 septembre à 11 heures, ce webinar permettra d'aborder les notions de conception des bâtiments et infrastructures industrielles, lesquels doivent impérativement répondre à des conditions de performance énergétique, de durabilité et de confort thermique.

Permettre l’atteinte des obligations propres à tout nouveau bâtiment, qu’il s’agisse de ses performances énergétiques, sa durabilité ou encore son confort thermique, requiert de la part des architectes, ingénieurs et chercheurs une compréhension fine des phénomènes hygrothermiques, du comportement des matériaux et de la charge thermique.

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La suite logicielle COMSOL offre des capacités de modélisation et de simulation uniques qui en font un outil de choix pour améliorer la performance thermique des bâtiments individuels, des usines, des salles blanches pour les semi-conducteurs ou le milieu hospitalier, ou encore des sites de production pharmaceutiques ou de batteries.

COMSOL Multiphysics® permet notamment de modéliser la performance thermique de l’enveloppe du bâtiment liée à la configuration de la façade et des ouvertures, à l’isolation des murs et du toit ainsi qu’aux ponts thermiques, en prenant en compte des phénomènes tels que le transport d’humidité et le rayonnement solaire.

Ses capacités multiphysiques en font un outil idéal pour évaluer la distribution de la température dans divers bâtiments et complexes industriels exposés à un large panel de charges thermiques relatives à des procédés de chauffage électromagnétique, chimiques ou encore manufacturiers, avec des conditions thermiques pouvant être régulées à l’aide de systèmes de ventilation.

Des fonctionnalités dédiées permettent également d’analyser des matériaux à changement de phase utilisés pour le stockage de chaleur, ainsi que des réseaux de chauffage et de récupération de chaleur.

Ce webinar sera l’occasion de présenter les capacités de COMSOL. Il démontrera comment la modélisation multiphysique permet de prévoir de façon précise la performance thermique des bâtiments. Des exemples permettront d’évaluer le risque de condensation, d’aborder le rayonnement solaire, les échangeurs thermiques. Enfin, seront présentés des benchmarks HAMSTAD, des écoulements non isothermes turbulents et des écoulements en conduites.

Inscrivez-vous au webinar du 17 septembre et posez-nous vos questions.

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Bâtiment Simulation numérique Innovation Comsol
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/informatique-et-numerique/

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