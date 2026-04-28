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Webinar : Modélisation en mécanique des structures avec COMSOL Multiphysics®

Posté le par La rédaction dans Informatique et numérique

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Organisé mardi 19 mai, ce webinar souligne le rôle essentiel que joue la simulation dans la conception de produits et de structures fiables. Réalisée avec le logiciel COMSOL Multiphysics®, elle permet notamment de prédire les niveaux de déformation et de contrainte dans les matériaux, le comportement vibratoire des pièces et les risques de défaillance avant la construction de prototypes physiques.

Le webinar organisé mardi 19 mai s’appuie sur le logiciel COMSOL Multiphysics® et l’environnement de simulation complet et facile à utiliser pour modéliser le comportement mécanique des solides. Il intègre par exemple des fonctionnalités dédiées à la modélisation des coques et des poutres, au contact avec ou sans frottement, aux grandes déformations, au comportement non-linéaire des matériaux ou encore à la dynamique des structures.

Inscription

COMSOL Multiphysics® offre également des capacités uniques de modélisation multiphysique, permettant de simuler avec précision des systèmes complexes impliquant des phénomènes couplés tels que les interactions fluide-structure et acoustique-structure, la poroélasticité, ou encore la piézoélectricité et la piézorésistivité.

Dans ce webinar, nous présenterons les capacités de modélisation de COMSOL Multiphysics® en mécanique des structures et illustrerons certaines fonctionnalités clefs directement dans l’interface graphique du logiciel à travers des modèles de démonstration.

Inscrivez-vous à notre webinar du 19 mai prochain et posez toutes vos questions !

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