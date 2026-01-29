Webinar : Modéliser la Corrosion et les Systèmes de Protection contre la Corrosion avec COMSOL Multiphysics®

La simulation multiphysique constitue un outil incontournable pour comprendre et prédire les processus de corrosion et leur évolution, permettant ainsi d’identifier les stratégies et les systèmes de protection contre la corrosion les plus pertinents. Ce webinar est consacré aux processus de corrosion, à leur évolution, et leur modélisation sur la plateforme COMSOL Multiphysics®.

Ce webinar en accès libre organisé le jeudi 12 février de 11h à 12h portera sur la modélisation des processus de corrosion. Les capacités de modélisation de COMSOL Multiphysics® seront illustrés par des exemples de corrosion galvanique et de protection cathodique.

INSCRIPTION

COMSOL Multiphysics® et le module Corrosion proposent une large gamme de fonctionnalités dédiées à la modélisation des processus de corrosion, tenant compte des différents phénomènes physiques tels que les mécanismes de transport d’espèces dans l’électrolyte ou les réactions électrochimiques survenant aux interfaces électrolyte-métal. Des outils spécialisés sont également disponibles pour faciliter la modélisation des dispositifs de protection contre la corrosion, tels que les systèmes de protection par anode sacrificielle ou par courant imposé.

Dans ce webinar, nous verrons comment la simulation multiphysique peut vous permettre de mieux prédire et comprendre la corrosion, et comment elle peut vous aider à dimensionner des systèmes de protection efficaces pour vos structures.

Ce webinar sera enregistré et disponible dès le lendemain de l’évènement.