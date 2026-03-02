Webinar : Améliorer les Performances des Piles à Combustible et des Électrolyseurs avec COMSOL Multiphysics®

Inscrivez-vous à notre webinar en accès libre dédié à la modélisation et à la simulation numérique, jeudi 12 mars. Découvrez comment ces outils permettent de simuler virtuellement les conditions de fonctionnement des piles à combustible et des électrolyseurs, tout en intégrant la gestion hydrique et thermique.

Organisé jeudi 12 mars à 11h, ce webinar en accès libre met en avant l’optimisation du design et des performances des piles à combustible et des électrolyseurs, par la modélisation et la simulation numérique. Elles permettent de tester virtuellement leurs conditions de fonctionnement et en tenant compte de la gestion hydrique et thermique.

La plateforme de simulation COMSOL Multiphysics® et son module complémentaire Fuel Cell & Electrolyzer offrent un large éventail de fonctionnalités permettant d’analyser les systèmes de piles à combustible et d’électrolyseurs, que l’électrolyte utilisé soit une membrane polymère, une solution alcaline, des oxydes solides ou encore des sels fondus. Le logiciel inclut des réactions électrochimiques prédéfinies aux électrodes, des données thermodynamiques prédéfinies pour les mélanges de gaz, des fonctionnalités pour modéliser la mécanique et la thermique de l’assemblage membrane-électrode, ainsi que les écoulements multiphasiques et monophasiques dans les couches poreuses et les canaux.

Les capacités de COMSOL Multiphysics® pour analyser le fonctionnement des piles à combustible et des électrolyseurs et améliorer leurs performances, en illustrant les fonctionnalités clefs vis-à-vis de cette thématique seront présentées durant ce webinar.

