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Optimisez le design de vos produits avec COMSOL Multiphysics®

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Webinar : Optimisez le design de vos produits avec COMSOL Multiphysics®

Posté le par La rédaction dans Informatique et numérique

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Organisé jeudi 9 juillet à 11h, ce webinar souligne l'importance d'une conception optimisant les performances tout en répondant aux exigences fonctionnelles, telles que le poids ou le coût, lors du développement de produits.

Le webinar organisé jeudi 9 juillet mettra l’accent sur l’importance croissante de la modélisation et de la simulation pour les équipes d’ingénierie et de recherche. Les décisions s’appuient de plus en plus sur la réalisation de tests et de prototypes virtuels. Associés à des algorithmes d’optimisation, ces outils permettent d’explorer efficacement des espaces de conception complexes, rendant possible la formulation et la résolution de problèmes d’optimisation impliquant des milliers de paramètres.

Inscription

Le module Optimization, un produit complémentaire de COMSOL Multiphysics®, propose des fonctionnalités d’optimisation paramétrique, de forme et topologique. Il permet également de résoudre des problèmes de contrôle optimal et prend en charge les systèmes temporels présentant une durée finale variable. Le module Optimization peut être associé à d’autres modules de la suite COMSOL afin d’améliorer les performances des produits dans divers domaines de l’ingénierie, comme la mécanique des structures, la CFD, l’acoustique, l’électromagnétisme, le transfert de chaleur et le génie chimique.

Durant ce webinar, seront présentées les fonctionnalités d’optimisation du logiciel. L’ensemble du processus d’optimisation sera passé en détail, des algorithmes avec et sans gradient disponibles seront analysés et ces capacités seront illustrées à l’aide de plusieurs exemples issus de différents domaines d’application.

Inscrivez-vous au webinar organisé le 9 juillet et posez vos questions !

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https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/informatique-et-numerique/

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