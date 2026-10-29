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Webinar : modéliser les dispositifs RF et micro-ondes avec COMSOL Multiphysics®

Posté le par La rédaction dans Informatique et numérique

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Organisé le 12 novembre 2026 à 11 heures, ce webinar mettra l'accent sur l’analyse d’ondes électromagnétiques, lors du développement de produits. L'environnement COMSOL Multiphysics® un espace de simulation convivial permettant d’analyser et d’optimiser les dispositifs RF et micro-ondes actifs en conditions réelles.

La réalisation de prototypes est une étape importante des projets en électronique haute fréquence. COMSOL Multiphysics® permet de l’anticiper, notamment grâce à l’analyse des champs, des paramètres S, des diagrammes de rayonnement, mais également des pertes et performances des dispositifs.

Les capacités multiphysiques de COMSOL Multiphysics® contribuent par ailleurs à élargir l’analyse afin de prendre en compte des effets tels que l’élévation de température et les déformations mécaniques.

Connectez-vous à notre webinar du 12 novembre pour nous poser vos questions.

L’approche ondulatoire complète disponible dans COMSOL Multiphysics® permet ainsi aux Ingénieurs et chercheurs d’analyser, par exemple, les antennes, les coupleurs et diviseurs de puissance, les lignes de transmission, les guides d’ondes ou encore les dispositifs micro-ondes.

Ce webinar d’une heure sera pour nous l’occasion de présenter un aperçu des capacités de modélisation RF disponibles dans COMSOL Multiphysics®, ainsi que d’illustrer des applications typiques du logiciel. Vous pourrez poser des questions lors de la session de questions-réponses qui aura lieu à la fin du webinar.

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