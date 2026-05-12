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La soie d’araignée, au cœur des matériaux de demain

Publié en par La rédaction

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Chimie et biotech Innovations sectorielles Insolite Matériaux Fibre Textile Textile Innovation

Parmi les différents matériaux biosourcés à l’étude pour le futur, la soie d’araignée laisse entrevoir quelques-unes de ses propriétés qui pourraient bien la rendre incontournable dans de nombreux secteurs de nos industries allant de la santé à l’aérospatial.

Sommaire

Quand l'innovation tient à un fil
De la molécule à la mécanique bio-inspirée
Des matériaux novateurs à l'épreuve de la science
Et le textile devient intelligent
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https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/biotech-et-chimie/

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