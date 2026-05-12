Les propriétés mécaniques remarquables de la soie d’araignée intriguent les scientifiques depuis plusieurs décennies...
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