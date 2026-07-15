Soie d’araignée : quelles applications pour la fibre du futur ?

Si les scientifiques ont d'abord cherché à comprendre les mécanismes à l'origine des propriétés remarquables de la soie d’araignée naturelle, puis à reproduire cette fibre complexe grâce à des procédés biotechnologiques, l'enjeu est désormais d'exploiter pleinement son potentiel dans des applications concrètes. À l'interface entre biologie, science des matériaux et ingénierie, la soie d'araignée s'impose aujourd'hui comme une source d'inspiration majeure pour concevoir des solutions biomimétiques, durables et multifonctionnelles, dans de nombreux secteurs à fort impact.

L’intérêt pour l’exploitation de la soie d’araignée ne date pas d’hier. Dès 1709, François-Xavier Bon de Saint-Hilaire présenta à la Société royale des sciences de Montpellier des mitaines et des bas confectionnés à partir de fils d’araignée. À la fin du XIXᵉ siècle, le père jésuite missionnaire Paul Camboué développa à Madagascar un procédé permettant de récolter la soie produite par de grandes araignées du genre Nephila et réalisa les premiers textiles expérimentaux. Longtemps limitées par l’impossibilité de produire cette fibre en quantité suffisante, ces premières tentatives sont aujourd’hui relayées par les progrès de la bio-ingénierie. Désormais, la soie d’araignée constitue un véritable modèle pour l’ingénierie des matériaux du XXIᵉ siècle, avec des perspectives qui s’étendent de la médecine régénérative au textile intelligent, en passant par les matériaux multifonctionnels, l’aérospatial et l’électronique souple.

Des biomatériaux au service de la santé

En combinant biocompatibilité, biodégradabilité et faible immunogénicité, la soie d’araignée présente un fort potentiel dans le domaine médical. En effet, elle constitue un support particulièrement adapté à l’ingénierie tissulaire, où elle favorise l’adhésion, la prolifération et la différenciation des cellules impliquées dans la régénération de la peau, des nerfs, des os et des muscles. Ses propriétés peuvent en outre être renforcées par l’incorporation de peptides ou de facteurs bioactifs favorisant la régénération tissulaire. Elle peut également être utilisée durant la fabrication de sutures chirurgicales, de pansements avancés et de matrices favorisant la cicatrisation des plaies, notamment chez les patients souffrant de brûlures ou de plaies chroniques.

Au-delà de la médecine régénérative, la soie d’araignée suscite un intérêt croissant en théranostique dermatologique, un secteur émergent qui associe diagnostic et traitement dans des applications cutanées avancées. D’une part, la soie d’araignée permet l’insertion de biocapteurs capables de surveiller en temps réel des paramètres tels que le pH, la température ou les marqueurs d’inflammation. D’autre part, sous forme de nanoparticules, d’hydrogels ou de films, elle peut encapsuler des molécules thérapeutiques et les libérer progressivement au niveau du tissu ciblé grâce à sa structure poreuse, tout en limitant les effets secondaires.

Des fibres techniques pour le textile et la cosmétique

La soie d’araignée crée de nouvelles perspectives pour le secteur du textile en offrant une résistance mécanique, une élasticité et une légèreté élevées. Grâce à ses performances supérieures à celles du nylon et du polyester, elle pourrait servir à fabriquer des vêtements techniques, des équipements de protection, des textiles médicaux ainsi que des tissus intelligents intégrant des biocapteurs ou des fils conducteurs. Les recherches actuelles ouvrent également la voie à des textiles autoréparants, respirants et particulièrement résistants.

En cosmétique, les protéines de soie d’araignée sont utilisées pour former des films souples et respirants qui améliorent l’hydratation, l’élasticité et la protection de la peau contre les agressions extérieures. Elles présentent également un intérêt pour les soins anti-âge grâce à leur capacité à stimuler la synthèse de collagène et à améliorer la texture de la peau. Dans ce contexte, elles ont été à la base de la production du biopolymère nommé « SVX », qui a démontré une amélioration de la barrière cutanée, une forte activité antioxydante et une biodégradabilité élevée.

Produites par bio-ingénierie, elles constituent de même une alternative durable aux fibres synthétiques issues de la pétrochimie, tant dans le textile qu’en cosmétique. C’est dans cette perspective que l’entreprise Bolt Threads a notamment développé les fibres Microsilk™ et le polypeptide B-Silk Protein™ destinés au premier et au second secteur respectivement.

Des matériaux haute performance pour l’aérospatial

Les contraintes extrêmes caractérisant le secteur aérospatial mettent en valeur à leur tour les propriétés mécaniques singulières de la soie d’araignée. Cette dernière pourrait notamment être utilisée dans des composants structurels ultralégers, des parachutes, des combinaisons spatiales, des revêtements résistants aux impacts ou encore des matériaux de protection contre les rayonnements cosmiques. Sa biodégradabilité en fait également une option intéressante pour des missions spatiales durables, notamment dans le cadre de l’impression 3D sur la Lune ou sur Mars. Des études ont toutefois montré que si son allongement reste peu affecté par les rayonnements ultraviolets, sa résistance mécanique diminue sous une exposition prolongée. Par ailleurs, la capacité d’adaptation aux contraintes environnementales de la soie d’araignée inspire le développement de matériaux aérospatiaux évolutifs, capables de répondre aux exigences sévères des environnements spatiaux.

Des dispositifs innovants pour l’électronique souple et la robotique

L’essor de l’électronique souple ouvre un nouveau champ d’application pour la soie d’araignée. Après fonctionnalisation de celle-ci par des matériaux conducteurs tels que le graphène, les nanotubes de carbone ou les nanoparticules métalliques, elle peut servir de substrat pour des biocapteurs, des circuits flexibles, des textiles électroniques et des dispositifs implantables temporaires. Plusieurs équipes ont déjà démontré son potentiel en développant des fibres conductrices inspirées des neurones, des électrodes cutanées capables d’enregistrer des signaux électromyographiques et électrocardiographiques, ainsi que des patchs à micro-aiguilles et des nanogénérateurs triboélectriques.

Cette fonctionnalisation confère également à la soie des propriétés piézorésistives, ouvrant la voie au développement d’une nouvelle génération de dispositifs bioélectroniques, de capteurs portables, d’interfaces homme-machine et de textiles intelligents. Ces propriétés pourraient également être mises à profit en robotique souple, notamment pour concevoir des actionneurs capables d’adapter leurs mouvements aux sollicitations mécaniques. À ce titre, un électro-tendon incorporant des fibres de soie d’araignée a déjà été intégré avec succès à une main robotique humanoïde imprimée en 3D, assurant simultanément la transmission de la force et des signaux électriques.