Soie d’araignée synthétique : du laboratoire à l’industrialisation

Après avoir exploré les propriétés remarquables de la soie d’araignée naturelle dans le premier article de cette série, la question de la faisabilité de la production artificielle à grande échelle de ce matériau complexe se pose maintenant. Face à l’impossibilité d’élever les araignées, chercheurs et entreprises développent des stratégies fondées sur le génie génétique et les biotechnologies pour imiter leur manœuvre naturelle de tissage : un vrai défi technique et économique avec des perspectives prometteuses.

L’extraction de la soie naturelle s’avère très coûteuse et chronophage. En effet, selon Vierra et al. (2011), il faut environ un million d’araignées Nephila madagascariensis, ainsi que l’équivalent de quatre ans d’effort fourni par plus de 70 personnes pour produire seulement 3,4 mètres de textile en soie naturelle de type « dragline », pour un coût estimé à plus de 500 000 dollars. De plus, le comportement cannibale et territorial de la plupart des espèces d’araignées les rend inadaptées à un élevage de masse. Des limitations conséquentes qui ont suscité un fort intérêt en recherche pour tenter de reproduire les fibres de soie d’araignée au laboratoire. Quels sont alors les principaux défis et avancées technologiques qui conditionnent la fabrication de la soie d’araignée artificielle et son industrialisation ?

Un processus de fabrication multi-étapes

La production de soie d’araignée artificielle débute par la fabrication des protéines constitutives de la fibre : les spidroïnes. Les gènes codant ces protéines sont introduits dans des organismes hôtes tels que des bactéries, des levures, des vers à soie génétiquement modifiés, ou même des cellules d’insectes ou de plantes. Après culture de ces organismes dans des bioréacteurs, les spidroïnes sont extraites et purifiées à l’aide de techniques séparatives (notamment chromatographiques à l’échelle du laboratoire). Elles sont ensuite transformées en une solution de filage dont la concentration peut atteindre plusieurs centaines de milligrammes par millilitre (via ultrafiltration par exemple).

L’obtention de la fibre repose alors sur des procédés de filage biomimétique visant à reproduire les conditions physicochimiques présentes dans les glandes séricigènes des araignées. La solution protéique est extrudée à travers une filière microfluidique dont les contraintes géométriques, chimiques et mécaniques sont similaires à celles du conduit naturel de filage. La rigidification est généralement réalisée à l’aide d’un filage humide (wet spinning) dans un bain de coagulation aqueux ou alcoolique, ou par électrofilage. Cette étape est ensuite complétée par une phase d’étirage destinée à bien orienter les chaînes protéiques afin de renforcer les propriétés mécaniques des fibres obtenues.

Des verrous limitant la production à grande échelle

Malgré les avancées récentes, la production de soie d’araignée artificielle reste confrontée à plusieurs défis majeurs. Le premier concerne la difficulté de la fabrication des spidroïnes qui constituent des protéines particulièrement complexes. En fait, elles comportent de longues séquences répétitives et présentent une masse moléculaire généralement comprise entre 200 et 350 kDa (et pouvant atteindre 700 kDa pour certains types de fibres). Ces répétitions génétiques peuvent entraîner des instabilités lors de la réplication de leur ADN et limiter les rendements des systèmes d’expression. La purification des protéines constitue également une étape critique, notamment lorsqu’il s’agit d’éviter leur agrégation prématurée.

Les chercheurs doivent ensuite minutieusement recréer un environnement physicochimique remarquablement sophistiqué, associant gradients de pH, variations de concentrations ioniques et séparation de phase liquide-liquide. Le passage du laboratoire à l’échelle industrielle soulève par ailleurs des questions de reproductibilité, de contrôle qualité et de stabilité des procédés. Enfin, plusieurs méthodes de filage utilisent encore des solvants ou des traitements post-production qui augmentent les coûts et compliquent l’industrialisation. Selon les experts, l’enjeu principal consiste désormais à développer une chaîne de production robuste, continue et économiquement viable, capable de fournir des fibres synthétiques performantes à grande échelle.

Une filière prometteuse sur les plans économique et environnemental

Une étude récente publiée dans la revue Green Chemistry présente une analyse technico-économique dont les données expérimentales reposent sur l’utilisation de la bactérie Escherichia coli (E. coli) pour produire des protéines recombinantes de soie d’araignée. Les résultats des simulations effectuées montrent que la soie d’araignée synthétique pourrait atteindre un prix de vente minimal compris entre 14,96 et 87,8 dollars par kilogramme. Des bénéfices environnementaux significatifs y sont également mis en valeur : dans les scénarios les plus favorables, les émissions de gaz à effet de serre pourraient être réduites à environ 17,4 kg d’équivalent CO₂ par kilogramme de fibre produite, contre près de 58 kg pour la soie naturelle. D’autre part, l’analyse de sensibilité révèle que le rendement de production des fibres ainsi que la consommation de glycérol et d’urée constituent les paramètres les plus déterminants sur les plans économique et environnemental.

Par ailleurs, les études économiques évaluant les marchés de différents types de fibres synthétiques montrent que le marché de la soie d’araignée reste très modeste comparativement à ceux des fibres conventionnelles comme le polyester ou le nylon, mais se montre assez compétitif relativement à ceux des fibres techniques comme les aramides ou le UHMWPE. Néanmoins, les projections suggèrent qu’il pourrait connaître dans le futur proche la croissance annuelle la plus élevée de tous (12,6 %). Cette dynamique traduit l’intérêt croissant pour des matériaux biosourcés émergents, capables d’offrir des performances mécaniques avancées tout en répondant aux enjeux de durabilité. La soie d’araignée synthétique constituerait alors, d’ici quelques années, un matériau de niche à fort potentiel de substitution dans les applications spécialisées traditionnellement dominées par les fibres issues de la pétrochimie.

Vers une industrialisation de la soie d’araignée artificielle ?

Si les analyses technico-économiques suggèrent une viabilité économique potentielle à moyen terme, plusieurs entreprises cherchent désormais à concrétiser ces résultats expérimentaux. Dans ce contexte-là, deux entreprises pionnières ont entamé sérieusement la course à l’industrialisation de la soie d’araignée artificielle.

L’américaine Kraig Biocraft Laboratories conçoit des vers à soie génétiquement modifiés capables de produire directement des cocons contenant des protéines de soie d’araignée. En 2026, l’entreprise a annoncé avoir atteint à peu près 1,8 tonne de cocons produits en un mois et vise désormais une capacité mensuelle de 10 tonnes.

De son côté, l’allemande AMSilk a choisi une approche fondée sur la fermentation microbienne, qui permet de produire des protéines de soie recombinantes dans des bioréacteurs. En 2026, l’entreprise a franchi une étape importante avec l’intégration de ses fils biodégradables et exempts de microplastiques dans la collection printemps de Balenciaga (dans un chemisier blanc et une robe noire précisément). Cet accomplissement illustre clairement l’arrivée de cette biotechnologie sur les marchés commerciaux.