Dossier de la rédac' Octobre 2025

La souveraineté française et européenne au prisme des nouvelles technologies

#Innovations sectorielles #Informatique et Numérique #Batterie #Intelligence artificielle #Type de données #Spatial #Ordinateur quantique #RGPD

Les technologies disruptives renferment des enjeux industriels mais aussi de souveraineté, d'où l'obligation pour la France et l'Europe de placer leurs pions le plus rapidement possible.

Sommaire
Le spatial où la course derrière Space X
Batteries : une filière plombée par la concurrence chinoise
Garder le contrôle des données, en enjeu très transversal
Les atouts français de la révolution quantique
IA : réglementer pour mieux innover ?
