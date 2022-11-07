Espace : le retour des lanceurs européens ?
Avec le lancement réussi de Vega C après deux ans d’interruption, et celui d’Ariane 6 en juillet 2024, l’Europe est-elle en train de renouer avec son accès autonome...
Les technologies disruptives renferment des enjeux industriels mais aussi de souveraineté, d'où l'obligation pour la France et l'Europe de placer leurs pions le plus rapidement possible.
Le spatial où la course derrière Space X
La fusée Ariane-6 a finalement décollé pour la première fois le 9 juillet 2024 depuis le Centre spatial guyanais. Vous avez loupé l’événement ? Techniques de...
L'agence européenne Eumetsat a récemment provoqué la surprise en choisissant la fusée américaine Falcon 9 de SpaceX pour lancer son satellite météo MTG-S1 aux dépens...
Batteries : une filière plombée par la concurrence chinoise
Alors que le fabricant de batteries électriques suédois Northvolt se trouve au bord de la faillite, l'entreprise ACC, surnommée l'Airbus des batteries, a suspendu ses...
Pour accompagner le développement des méga-usines de fabrication de batteries pour véhicules électriques, il faudra installer des usines de recyclage de batteries...
Ralentissement des ventes de voitures électriques, durcissement d'une norme européenne sur les émissions de CO2, plans sociaux et restructurations, concurrence des voitures...
Garder le contrôle des données, en enjeu très transversal
La souveraineté des infrastructures informatiques est devenue le cheval de bataille de la France. Pour de nombreux acteurs, les offres cloud des GAFAM sont considérées...
Caméras de vidéosurveillance, réfrigérateurs, téléviseurs, robots cuisine, jouets...
L’open source est devenu un élément déterminant dans les processus d’innovation des entreprises du numérique. Bien que parfois victime de son succès, il souffre...
Les atouts français de la révolution quantique
La déclaration commune sur les technologies quantiques signée par onze États membres de l’UE vise à soutenir la sécurité et la concurrence au sein de l’Union...
Depuis 2019, les 27 États membres de l'UE travaillent au développement d’une infrastructure européenne de communication quantique (EuroQCI). C’est pour répondre à cet...
Les maisons du quantique sont des hubs dédiés au développement de projets industriels et de recherche en calcul quantique hybride. Leur création ambitionne de favoriser...
IA : réglementer pour mieux innover ?
Baptisé Kyutai, il ambitionne de proposer des alternatives aux modèles d'IA développés principalement par les GAFAM. Un pari osé ! Même si son budget semble important...
Après son Règlement sur l’IA, l’Union européenne a donc lancé un processus visant à élaborer un code de bonnes pratiques pour les modèles d’IA. Elle souhaite...