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Qualité de l'air : un enjeu écologique et sanitaire

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Qualité de l’air : un enjeu écologique et sanitaire

Publié en par Pierre Thouverez

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Environnement Chimie et biotech Air Air Pollution de l'air Santé

Face à une pollution de l’air dont les mécanismes continuent de se préciser, qu’il s’agisse du rôle croissant du méthane dans la formation d’ozone ou des particules fines issues du freinage encore sous-estimées, les enjeux sanitaires et environnementaux imposent de renouveler les approches. Entre analyse fine de l’air intérieur et innovations en matière de dépollution, ce dossier explore les leviers concrets pour mieux mesurer, comprendre et réduire l’exposition aux polluants, de l’échelle globale aux environnements clos.

Sommaire

Pollution de l’air : mécanismes, sources et dynamiques globales
Pollution atmosphérique et santé : des impacts mieux caractérisés
Air intérieur : mesurer, comprendre, dépolluer
Réduction des émissions : entre leviers industriels et arbitrages systémiques
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Pollution de l’air : mécanismes, sources et dynamiques globales

Pollution atmosphérique et santé : des impacts mieux caractérisés

Air intérieur : mesurer, comprendre, dépolluer

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