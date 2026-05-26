Face à une pollution de l’air dont les mécanismes continuent de se préciser, qu’il s’agisse du rôle croissant du méthane dans la formation d’ozone ou des particules fines issues du freinage encore sous-estimées, les enjeux sanitaires et environnementaux imposent de renouveler les approches. Entre analyse fine de l’air intérieur et innovations en matière de dépollution, ce dossier explore les leviers concrets pour mieux mesurer, comprendre et réduire l’exposition aux polluants, de l’échelle globale aux environnements clos.