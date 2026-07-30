Les Jeux de 2030 peuvent-ils réinventer notre manière de vivre la montagne ?

Les Alpes françaises veulent faire des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 un laboratoire de sobriété. Cette ambition se heurte toutefois à une crise de gouvernance et à une réalité climatique qui fragilise le modèle fondé sur l’abondance de neige.

Après plusieurs mois de tensions internes et de départs successifs, le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP) Alpes 2030 cherche à stabiliser sa gouvernance. Dans ce contexte, Edgar Grospiron et Vincent Roberti ont présenté devant les députés, le 15 juillet 2026, une feuille de route visant à reconstruire une organisation « solide, stable et durable ». La répartition des responsabilités, le budget et la recherche de partenaires restent cependant à consolider.

Le défi est d’autant plus sensible que les massifs sont déjà transformés. L’enneigement naturel des Alpes a perdu environ un mois en moyenne depuis cinquante ans. Dans une France réchauffée de 2,7 degrés à l’horizon 2050, le nombre de jours avec de la neige au sol pourrait diminuer de deux mois à basse et moyenne altitude et d’un mois en altitude. Les hivers très enneigés deviendront plus irréguliers.

Une sobriété conçue comme une innovation d’organisation

L’innovation la plus structurante annoncée pour les Jeux olympiques d’hiver 2030 n’est pas un équipement spectaculaire. Elle repose sur une organisation limitant déplacements, constructions et consommations. Le projet doit être la première édition hivernale à intégrer pleinement les principes de l’Agenda olympique dit « 2020+5 », qui privilégient la sobriété, le réemploi des infrastructures et la réduction de l’empreinte environnementale.

La feuille de route environnementale de l’État rassemble 41 engagements. Elle prévoit que tous les spectateurs rejoignent les sites et hébergements officiels en transports collectifs, sans voiture individuelle hors besoins spécifiques. Les déplacements des athlètes et officiels doivent être décarbonés et les hélicoptères réservés aux secours.

Le projet prévoit d’utiliser plus de 90 % d’infrastructures existantes et de limiter l’artificialisation des projets pérennes à moins de 30 hectares. Les constructions nouvelles devront viser le label Bâtiment biosourcé 2024 et intégrer plus de 60 % de bois certifié local. Le transfert du pôle glace de Nice vers des équipements lyonnais existants illustre cette logique et devrait réduire le budget d’environ 100 millions d’euros.

L’énergie nécessaire au fonctionnement doit provenir du réseau et de sources décarbonées. Les groupes électrogènes de secours devront fonctionner sans énergie fossile. L’économie circulaire doit être intégrée dès la conception, avec une seconde vie prévue pour les matériaux, aucun plastique à usage unique et au moins 80 % de déchets valorisés. Les textiles du personnel et des athlètes français ainsi que les farts devront être exempts de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS).

La neige ne peut plus être l’unique produit d’appel

La gestion de l’eau constitue le point le plus directement lié au manque de neige. Aucun accroissement des volumes autorisés de prélèvement n’est annoncé. La consommation destinée à la neige de culture doit faire l’objet d’une réduction ciblée, de projections scientifiques sur l’enneigement et la ressource hydrique, puis d’une publication transparente des données avant et après les Jeux. La performance devra donc être mesurable en eau, en surfaces artificialisées, en matières et en émissions.

Un vivier technologique se structure parallèlement. Un livret coordonné par le Cluster Montagne réunit plus de 370 solutions proposées par 280 entreprises régionales. Il présente des véhicules et groupes électrogènes à hydrogène, des transports par câble à récupération d’énergie, des plateformes numériques d’optimisation des flux et des procédés de recyclage textile. Ces propositions doivent inspirer les futurs marchés du COJOP et de la Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 (SOLIDEO), mais ne constituent pas encore des choix attribués.

L’héritage se jouera après mars 2030. La Cour des comptes considère que la neige de culture ne représente qu’une protection relative et transitoire, dont l’efficacité baisse avec la hausse des températures. Elle appelle à des plans d’adaptation et à un tourisme quatre saisons. Les travaux de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) montrent que la diversification ne peut reproduire le modèle du ski. Elle doit s’appuyer sur les activités de pleine nature, l’histoire locale, l’agriculture, l’artisanat et de nouvelles mobilités.

La crise du COJOP rend ainsi la gouvernance aussi importante que la technologie. Des Jeux d’hiver responsables seront jugés sur le suivi public des indicateurs, l’utilité durable des investissements et la capacité des territoires à accueillir autrement. Pour les Alpes, l’enjeu dépasse quinze jours de compétition. Il consiste à passer d’une montagne consommée pour la neige à une montagne vécue toute l’année, sans accroître la pression sur ses ressources.