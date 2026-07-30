Les thèses du mois : « Le captage atmosphérique du CO2 peut-il être rentable ? »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.
Pour notre dossier de juillet, « Le captage atmosphérique du CO2 peut-il être rentable ? », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.
Vers la circularité du CO2 : Faisabilité et limites du captage et de la valorisation du CO2
Mohamad Kanso
Génie des Procédés et de l’Environnement
TBI – Toulouse Biotechnology Institute, Bio & Chemical Engineering
Valorisation du CO2 en polyester : mise à l’échelle du procédé et modélisation
Maan Al Jurdi
Energétique et génie des procédés
Centre Energie Environnement et Procédés. Mines Paris
Mécanismes fondamentaux de l’interaction plasma surface : application au couplage plasma/membrane pour la valorisation du CO2
Dihya Sadi
Physique
Laboratoire de Physique des Plasmas (Palaiseau)
Étude multi-échelle de la carbonatation des granulats de béton recyclé en réacteur pour la valorisation du CO2 d’un gaz de combustion
Gaël Corvec
Génie civil
Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur pour l’Environnement (La Rochelle)
Valorisation électrocatalytique et électrosynthèse : intégration de la réduction du CO2 et de la décomposition du polyéthylène téréphtalate pour une production durable d’acide formique et d’hydrogène
Zhiran Yu
Électronique, microélectronique, nanoélectronique et micro-ondes
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie
Système de stockage d’énergie par dioxyde de carbone comprimé couplé à l’adsorption : modélisation thermodynamique et expériences
Rita Ghawche
Génie des procédés et bioprocédés
Génie des Procédés Environnement – Agroalimentaire (GEPEA) (Saint-Nazaire)
Stockage et utilisation du CO2 par précipitation de carbonate de calcium induite par voie biologique dans le cycle phototrophe du soufre
Morgane Carrier
Génie des Procédés et de l’Environnement
TBI – Toulouse Biotechnology Institute, Bio & Chemical Engineering
Étude de l’impact des NOx sur la dégradation des amines lors du captage du CO2 en post combustion
Mohammad Shoeb
Chimie analytique
Institut Chimie Biologie et Innovation (Paris)
Carbonatation des gravats de béton basée sur le captage en solution aqueuse des émissions de CO2 par un procédé continu éco-responsable
Malo Tollet
Génie des procédés
Catalyse, Polymérisation, Procédés et Matériaux (Lyon)
Électroréduction du CO2 à partir des gaz de combustion des incinérateurs de déchets à l’aide de catalyseurs moléculaires
Yutzil Segura Ramirez
Chimie physique
Laboratoire Interfaces et systèmes électrochimiques (Paris)
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