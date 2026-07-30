Les thèses du mois : « Le captage atmosphérique du CO2 peut-il être rentable ? »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de juillet, « Le captage atmosphérique du CO2 peut-il être rentable ? », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Vers la circularité du CO2 : Faisabilité et limites du captage et de la valorisation du CO2

Mohamad Kanso

Génie des Procédés et de l’Environnement

TBI – Toulouse Biotechnology Institute, Bio & Chemical Engineering

Valorisation du CO2 en polyester : mise à l’échelle du procédé et modélisation

Maan Al Jurdi

Energétique et génie des procédés

Centre Energie Environnement et Procédés. Mines Paris

Mécanismes fondamentaux de l’interaction plasma surface : application au couplage plasma/membrane pour la valorisation du CO2

Dihya Sadi

Physique

Laboratoire de Physique des Plasmas (Palaiseau)

Étude multi-échelle de la carbonatation des granulats de béton recyclé en réacteur pour la valorisation du CO2 d’un gaz de combustion

Gaël Corvec

Génie civil

Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur pour l’Environnement (La Rochelle)

Valorisation électrocatalytique et électrosynthèse : intégration de la réduction du CO2 et de la décomposition du polyéthylène téréphtalate pour une production durable d’acide formique et d’hydrogène

Zhiran Yu

Électronique, microélectronique, nanoélectronique et micro-ondes

Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie

Système de stockage d’énergie par dioxyde de carbone comprimé couplé à l’adsorption : modélisation thermodynamique et expériences

Rita Ghawche

Génie des procédés et bioprocédés

Génie des Procédés Environnement – Agroalimentaire (GEPEA) (Saint-Nazaire)

Stockage et utilisation du CO2 par précipitation de carbonate de calcium induite par voie biologique dans le cycle phototrophe du soufre

Morgane Carrier

Génie des Procédés et de l’Environnement

TBI – Toulouse Biotechnology Institute, Bio & Chemical Engineering

Étude de l’impact des NOx sur la dégradation des amines lors du captage du CO2 en post combustion

Mohammad Shoeb

Chimie analytique

Institut Chimie Biologie et Innovation (Paris)

Carbonatation des gravats de béton basée sur le captage en solution aqueuse des émissions de CO2 par un procédé continu éco-responsable

Malo Tollet

Génie des procédés

Catalyse, Polymérisation, Procédés et Matériaux (Lyon)