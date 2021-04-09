Panneaux solaires et éoliennes : les énergies renouvelables à...
Alors que les énergies renouvelables s’imposent comme un pilier de la transition énergétique, la problématique du recyclage des infrastructures de production d’ENR...
Les infrastructures de production d'énergies renouvelables, massivement installées depuis plusieurs décennies sur le territoire, posent aujourd'hui la problématique de leur recyclage.
Panneaux solaires, éoliennes… quel taux de recyclage effectif ?
Alors que des millions de panneaux photovoltaïques arrivent progressivement en fin de vie, la question de leur recyclage devient un enjeu industriel, environnemental et...
A horizon 2030, le vieux continent va devoir s’atteler à un défi d’ampleur, à savoir le recyclage de plusieurs dizaines de milliers de pales d’éoliennes. Avec un...
Le déploiement d’une filière efficace et pérenne de recyclage des panneaux photovoltaïques en fin de vie est un enjeu fondamental pour circulariser l’économie du...
Le recyclage des panneaux solaires doit monter en cadence
La start-up ROSI Solar va construire sa première usine de recyclage de panneaux photovoltaïques usagés en Isère. À l'aide de deux procédés innovants, son principal...
Un projet européen a pour ambition de construire de nouveaux équipements pour recycler les panneaux photovoltaïques arrivés en fin de vie à partir d'une technologie du...
Donner une nouvelle vie à des panneaux photovoltaïques défectueux, aujourd’hui cantonnés au rang de déchets, telle est l’ambition de la jeune pousse savoyarde...
Eoliennes : le recyclage fait pâle figure
Le démantèlement d’un vieux parc éolien pour installer de nouvelles machines plus performantes est encore une opération rare en France. Un repowering de ce genre a eu...
Le boom du secteur depuis de nombreuses années pose aujourd’hui la question du recyclage des éoliennes, et notamment des pâles.
La production de plus en plus importante de matériaux composites pose actuellement un problème majeur, qui est celui de leur recyclage. Face à ce défi, des chercheurs de...
