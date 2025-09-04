Les thèses du mois : « Recyclage : le talon d’Achille des énergies vertes ? »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Écoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier d’août, « Recyclage : le talon d’Achille des énergies vertes ? », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Chimie de greffage de polyoléfines en fondu pour panneaux photovoltaïques réparables et recyclables

Guilherme Rech anesi

Projet de thèse en Sciences des Polymères, depuis le 17/03/2025

Université Grenoble Alpes

Étude d’un procédé de délamination en milieu CO2 supercritique pour le recyclage de modules photovoltaïques

Axel Briand

Thèse de doctorat Chimie Séparative, Matériaux et Procédés soutenue le 28/06/2022

Montpellier, Ecole nationale supérieure de chimie

Etude du recyclage en voie courte des aimants frittés à forte teneur en terres rares lourdes

Gatien Bacchetta

Projet de thèse en 2MGE : Matériaux, Mécanique, Génie civil, Electrochimie, depuis le 18/10/2021

Université Grenoble Alpes

Récupération de métaux d’intérêt dans les modules PV par voie ionométallurgique

Agathe Vaché

Projet de thèse en Chimie, depuis le 09/10/2023

Besançon, Université Marie et Louis Pasteur

Recyclage industriel de pièces composites à renforts fibreux en fin de vie

Atharva Joshi

Projet de thèse en Mécanique, depuis le 01/06/2025

Université Paris sciences et lettres

Vers un secteur photovoltaïque soutenable : stratégies pour réduire la consommation de ressources limitées et modules hautement recyclables

Antoine Perelman

Projet de thèse en Electronique, Micro et Nanoélectronique, optique et laser, depuis le 02/11/2021

Lyon, INSA

Croissance, report, soulèvement (epitaxial lift-off) et fabrication de cellules solaires InGaAs permettant le recyclage du substrat d’InP pour le photovoltaïque concentré (CPV)

François Chancerel

Thèse de doctorat en science des Matériaux soutenue le 15/11/2018

École doctorale Matériaux de Lyon