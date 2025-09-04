Les thèses du mois : « Recyclage : le talon d’Achille des énergies vertes ? »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Écoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.
Pour notre dossier d’août, « Recyclage : le talon d’Achille des énergies vertes ? », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.
Chimie de greffage de polyoléfines en fondu pour panneaux photovoltaïques réparables et recyclables
Guilherme Rech anesi
Projet de thèse en Sciences des Polymères, depuis le 17/03/2025
Université Grenoble Alpes
Étude d’un procédé de délamination en milieu CO2 supercritique pour le recyclage de modules photovoltaïques
Axel Briand
Thèse de doctorat Chimie Séparative, Matériaux et Procédés soutenue le 28/06/2022
Montpellier, Ecole nationale supérieure de chimie
Etude du recyclage en voie courte des aimants frittés à forte teneur en terres rares lourdes
Gatien Bacchetta
Projet de thèse en 2MGE : Matériaux, Mécanique, Génie civil, Electrochimie, depuis le 18/10/2021
Université Grenoble Alpes
Récupération de métaux d’intérêt dans les modules PV par voie ionométallurgique
Agathe Vaché
Projet de thèse en Chimie, depuis le 09/10/2023
Besançon, Université Marie et Louis Pasteur
Recyclage industriel de pièces composites à renforts fibreux en fin de vie
Atharva Joshi
Projet de thèse en Mécanique, depuis le 01/06/2025
Université Paris sciences et lettres
Vers un secteur photovoltaïque soutenable : stratégies pour réduire la consommation de ressources limitées et modules hautement recyclables
Antoine Perelman
Projet de thèse en Electronique, Micro et Nanoélectronique, optique et laser, depuis le 02/11/2021
Lyon, INSA
Croissance, report, soulèvement (epitaxial lift-off) et fabrication de cellules solaires InGaAs permettant le recyclage du substrat d’InP pour le photovoltaïque concentré (CPV)
François Chancerel
Thèse de doctorat en science des Matériaux soutenue le 15/11/2018
École doctorale Matériaux de Lyon
Donner une valeur monétaire à l’environnement, une aide pour la décision publique ? : le cas de la gestion des déchets et du solaire photovoltaïque à Paris
Magali Domergue
Thèse de doctorat en Économie de l’environnement soutenue en 2016
Paris, EHESS
