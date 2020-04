A partir du 17 avril, le magazine d’actualité des Techniques de l’Ingénieur et le Cetim vous proposent une série de 32 conférences en ligne « Web-découvertes » en accès libre. Ces webinars apporteront un éclairage technique et technologique aux enjeux et besoins des industriels sur des points clefs en lien avec l’ingénierie, la caractérisation et les matériaux, les essais et la simulation, ainsi que la fabrication et le contrôle.