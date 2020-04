Web-découvertes « Caractérisation – Matériaux », une série de webinars « Cetim Academy » en accès libre

Les matériaux et leurs caractéristiques évoluent et constituent un facteur d’innovation majeur. Ils constituent également un facteur de compréhension de phénomènes liés à la dégradation et aux défaillances.

Profitez de ces présentations pour comprendre et/ou intégrer de nouveaux matériaux dans vos productions.

Les enjeux sont déterminants :

Répondre aux contraintes spécifiques des marchés (tendances, réglementations, interdictions).

Réussir les associations de matériaux délicates et comprendre leur comportement dans des environnements hostiles et contraints.

Les + du Cetim :

Un laboratoire indépendant, une expertise métallurgique de plus de 50 ans, des experts multi-compétences en France et à l’international.

Plus de 450 formations Cetim Academy® disponibles en présentiel ou en classe virtuelle, en inter ou en intra.



Les web-découvertes du parcours Caractérisation/Matériaux » :

1/ Connaissances des matériaux : les aciers pour tous

2/ Aperçu sur l’inoxydabilité : introduction aux aciers et alliages inoxydables

3/ Analyse de défaillances dans les structures métalliques

4/ Connaissance des matières plastiques/formulations

5/ Matières plastiques : formulations et désignations normalisées

6/ Plastiques : matériaux / process et analyse des défauts

7/ Composites : matériaux / process et analyse des défauts

8/ CND des composites

9/ Plastiques et composites : recyclés ou biosourcés ?

10/ Thermolaquage : process et analyse des défauts

11/ Découverte de la fatigue des matériaux : définition, vocabulaire et faciès de rupture (Module 1)