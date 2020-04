Web-découvertes « Ingénierie », une série de webinars « Cetim Academy » en accès libre

Les outils et les méthodes au service de l’ingénierie, à l’heure de la digitalisation, évoluent et permettent de mettre en place de nouvelles activités au sein de votre entreprise dans les phases de conception et d’industrialisation.

Profitez de ces présentations pour faire un point sur ces boosters de l’ingénierie, afin de concevoir tant les composants que les sous-ensembles, et leurs procédés associés.

Les enjeux sont déterminants :



Optimiser la phase de conception et manager les équipes de façon transversale.

Se préparer sans prise de risque à l’intégration de nouvelles activités qui feront la différence.

Les web-découvertes du parcours « Ingénierie » :

1/ Excellence opérationnelle : changez vos pratiques et optimisez vos flux

2/ Contexte de l’éco-conception : les grands enjeux

3/ Acoustique et Industrie : les enjeux

4/ Assemblages vissés : enjeux et nouveaux challenges

5/ Mécanique des fluides appliquée aux appareils de robinetterie