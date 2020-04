Web-découvertes « Simulations – Essais », une série de webinars « Cetim Academy » en accès libre

Les outils de simulation font partie intégrante des démarches proactives de conception/investigation tant au niveau des produits que des process.

Les essais, normalisés ou non, restent une étape de validation capitale dans le processus de mise sur le marché des produits.

Maîtriser le couplage essai/simulation devient crucial pour répondre aux enjeux de coût/qualité/délais.

Profitez de ces présentations pour mettre à jour, dans vos activités, les outils de simulation par leur contribution, leur mise en œuvre, leurs capacités de capitalisation des savoir-faire.

Les enjeux sont déterminants :



Anticiper les difficultés de mise au point en limitant les risques et en assurant le résultat.

Réduire les délais de développement des produits et se positionner en leader du « Time to Market ».

Valider rapidement les composants ou les produits à mettre sur le marché.

Capitaliser les réussites et les erreurs de conception qui constituent une base données précieuse pour vos futurs développements.

Les + du Cetim :



Des services orientés métiers pour réussir les étapes clés de vos processus de conception ou d’investigation.

Des plateformes dédiées et configurables pour pratiquer vos essais ou développer vos futurs bancs d’essais.

Plus de 450 formations Cetim Academy® disponibles en présentiel ou en classe virtuelle, en inter ou en intra.



Les Web-découvertes du parcours « Simulations – Essais » :

1/ Mieux concevoir pour mieux usiner

2/ Analyse des concentrations de contrainte dans un modèle éléments finis

3/ Dimensionnement en fatigue de composants et structures. Post-traitement de résultats éléments finis

4/ Découverte de la fatigue des matériaux/différents essais de fatigue : présentation, objectif et illustration (Module 2)

5/ Panorama des systèmes d’étanchéité statique

6/ Panorama des méthodes de contrôle de fuite