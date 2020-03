Jeu concours : Tentez de gagner l’ouvrage du CETIM « Fabrication additive métallique – Les fondamentaux »

Techniques de l'Ingénieur vous propose de tester vos connaissances sur le thème de la fabrication additive métallique. A cette occasion, tentez de gagner l'ouvrage "Fabrication additive métallique - les Fondamentaux" du CETIM (Centre Techniques des Industries Mécaniques) ainsi que d'autres lots Techniques de l'Ingénieur.

Qu’est-ce que la Fabrication additive métallique ?

La fabrication additive est l’une des technologies liées au numérique susceptible de transformer profondément les modes de production et, par conséquent, les modèles économiques actuels. Bénéficiant continuellement d’avancées technologiques majeures, elle ouvre la voie à de nouveaux concepts et modes de conception inenvisageables jusque-là, tout en promettant d’autres champs d’applications dont certains restent encore à explorer.

Mais qu’en est-il de la réalité technologique et économique ? Concrètement, que permet la fabrication additive aujourd’hui avec les contraintes réelles d’une entreprise ? Quels investissements en temps, en formation, en équipement, seront nécessaires ?

Destiné aux entreprises qui hésitent encore à sauter le pas, ce guide les accompagne dans leurs choix et leur présente les différentes possibilités qui leurs sont offertes. Il décrit d’abord l’évolution de la technologie durant les 30 dernières années, le marché actuel, les avantages et les limites de cette technique, et les questions à se poser avant d’investir. L’ouvrage dresse ensuite le panorama des différentes technologies disponibles avant de revenir dans le détail sur chacune d’elles : principe de fonctionnement, point forts et limites, applications, etc.

