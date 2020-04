Web-découvertes « Fabrication-Contrôle », une série de webinars « Cetim Academy » en accès libre

Les technologies de fabrication évoluent et se fiabilisent.

Par ailleurs, dans un contexte d’exigences accru, le domaine du contrôle évolue très vite grâce aux nouvelles technologies d’investigation, la numérisation des données, leur intégration progressive au sein des process.

Profitez de ces présentations pour faire un tour d’horizon des technologies de fabrication abouties qui pourraient changer la donne. Affinez ou repensez vos processus de contrôle afin d’optimiser les délais et les coûts, tout en respectant les contraintes de vos clients.

Les enjeux sont déterminants :

Stabiliser vos process et anticiper les dérives pour garantir votre performance auprès de vos clients.

Rester dans la course et se différencier grâce aux outils et méthodes de contrôle les mieux adaptés à vos productions.

Ne pas manquer une étape clef dans votre déploiement technologique, source de gains et de différentiation.

Intégrer ces nouvelles technologies en anticipant leurs contributions et leurs problématiques de cohabitation avec vos procédés connexes.

Les + du Cetim :

Une capacité R&D unique, des plateformes et laboratoires pour valider des faisabilités technologiques, un accompagnement jusqu’à l’industrialisation.

Plus de 450 formations Cetim Academy® disponibles en présentiel ou en classe virtuelle, en inter ou en intra.

Les web-découvertes du parcours « Fabrication-contrôle » :