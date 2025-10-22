BE 5.0 Industries du futur : le rendez-vous industriel du Grand Est

Techniques de l’Ingénieur est partenaire de la 9ᵉ édition du Salon BE 5.0 dédiée à l’industrie du futur qui se tiendra les 25 et 26 novembre à Mulhouse. C’est le rendez-vous des solutions industrielles et innovantes pour relever les enjeux de demain.

Plus que jamais, BE 5.0 Industries du Futur s’affirme comme le « rendez-vous des solutions » – les 25 et 26 novembre 2025 au Parc Expo de Mulhouse.

Bien que l’instabilité politique fragilise l’économie, la production industrielle continue à progresser selon l’enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France (septembre 2025), même si elle est contrastée selon les branches. Tirée par l’aéronautique et l’industrie pharmaceutique, elle observe un ralentissement dans l’automobile, le caoutchouc et le plastique, mais aussi par le textile.

Plus que jamais les entreprises sont à la recherche de solutions concrètes pour relever les défis de leurs marchés. Le salon BE 5.0 Industries du Futur qui s’est imposé au fil des ans comme le rendez-vous incontournable du Grand Est, de la Franche-Comté et des régions transfrontalières, vise précisément à mettre en lumière les innovations industrielles permettant aux entreprises de surmonter les défis qui freinent leur croissance, à se nourrir d’analyses d’experts et à partager leurs bonnes pratiques et retours d’expérience.

Organisé au Parc Expo de Mulhouse les 25 et 26 novembre 2025, il accueille 200 exposants qui présenteront leurs innovations en matière d’IA, robotique, cybersécurité, solutions énergétiques, R&D, équipements, logiciels…. En parallèle, les conférences et ateliers apporteront des solutions concrètes et témoignages terrain en matière de décarbonation, d’économie circulaire et de transformation numérique.

Résolument orienté business, BE 5.0 Industries du Futur constitue chaque année un temps propice à la découverte d’innovations, au partage d’expérience et au networking.

Informations et inscriptions sur www.industriesdufutur.eu