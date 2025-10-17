La quotidienne : revue de presse du 17 octobre 2025

Voici les infos à retenir de ce vendredi 17 octobre : la sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.
La semaine a été marquée par une série d’annonces et de rapports soulignant la fragilité mais aussi les ambitions des secteurs industriels et technologiques européens. Entre cybersécurité, réindustrialisation, dépendance aux chaînes d’approvisionnement et percée des technologies propres, l’Europe tente de redéfinir sa trajectoire face à une concurrence mondiale intense.
L’UE veut conditionner les investissements chinois à des transferts technologiques
Les ministres européens évoquent l’instauration de conditions (notamment des transferts de savoir-faire) pour que les investissements chinois en Europe contribuent à la création d’emplois et à l’appropriation technologique locale.
L’UE déploie une stratégie « Clean Industrial Deal » pour concurrencer les technologies propres mondiales
La Commission européenne présente un plan visant à renforcer la compétitivité des filières vertes en Europe, en liant industrialisation décarbonée et soutien aux énergies propres.
L’Europe revoit ses ambitions en intelligence artificielle : suppression d’un appel Horizon, recentrage des priorités
L’UE annule un appel à projets de 45 millions d’euros pour l’IA générative et réoriente ses investissements vers des stratégies nationales plus résilientes dans l’IA. Mais, parallèlement, l’UE encourage l’adoption d’IA « made in Europe » pour réduire la dépendance extérieure.
À lire également, quand l’hyperconnexion industrielle et la collaboration homme-machine imposent une rupture en cybersécurité : l’Industrie 5.0 ambitionne de replacer l’humain au cœur de l’usine tout en intégrant durabilité et résilience.
Fusions & acquisitions dans la photonique : exemple avec l’entrée au capital d’Exosens
Dans le domaine des capteurs optiques et de la vision industrielle, Theon International acquiert 9,8 % d’Exosens, signalant un regain d’intérêt pour les technologies de détection et de surveillance.
Vulnérabilités structurelles de l’industrie automobile européenne mises en lumière
Une étude récente souligne que le secteur automobile européen dépend fortement de fournisseurs hors UE, notamment pour les batteries lithium-ion, ce qui accroît les risques liés à la chaîne d’approvisionnement.
Nouveaux scénarios pour la route vers les véhicules totalement autonomes en Europe
Des chercheurs proposent plusieurs trajectoires d’adoption des véhicules automatisés jusqu’en 2050, montrant que des gains économiques sont attendus même dans les scénarios « modérés ».
À l’agenda
- La 13ᵉ édition de la conférence ROS-Industrial Europe (17 et 18 novembre 2025, Strasbourg) sera couplée aux sessions ROSCon France & Allemagne. Elle mettra en lumière les usages industriels de ROS (robot operating system), les avancées, défis et retours d’expérience.
- Le Salon Industries du Futur — BE 5.0 (26 et 27 novembre 2025, Mulhouse) vise à rassembler des acteurs français, allemands et suisses autour de la transformation industrielle, de l’innovation, de l’automatisation et des compétences.
- Une autre version du salon « Industries du Futur » est annoncée pour les 25 et 26 novembre 2025 à Mulhouse, montrant des innovations françaises et internationales en industrie.
