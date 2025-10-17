La quotidienne : revue de presse du 17 octobre 2025

Voici les infos à retenir de ce vendredi 17 octobre : la sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

La semaine a été marquée par une série d’annonces et de rapports soulignant la fragilité mais aussi les ambitions des secteurs industriels et technologiques européens. Entre cybersécurité, réindustrialisation, dépendance aux chaînes d’approvisionnement et percée des technologies propres, l’Europe tente de redéfinir sa trajectoire face à une concurrence mondiale intense.

L’UE veut conditionner les investissements chinois à des transferts technologiques

Les ministres européens évoquent l’instauration de conditions (notamment des transferts de savoir-faire) pour que les investissements chinois en Europe contribuent à la création d’emplois et à l’appropriation technologique locale.

L’UE déploie une stratégie « Clean Industrial Deal » pour concurrencer les technologies propres mondiales

La Commission européenne présente un plan visant à renforcer la compétitivité des filières vertes en Europe, en liant industrialisation décarbonée et soutien aux énergies propres.

L’Europe revoit ses ambitions en intelligence artificielle : suppression d’un appel Horizon, recentrage des priorités

L’UE annule un appel à projets de 45 millions d’euros pour l’IA générative et réoriente ses investissements vers des stratégies nationales plus résilientes dans l’IA. Mais, parallèlement, l’UE encourage l’adoption d’IA « made in Europe » pour réduire la dépendance extérieure.

À lire également, quand l’hyperconnexion industrielle et la collaboration homme-machine imposent une rupture en cybersécurité : l’Industrie 5.0 ambitionne de replacer l’humain au cœur de l’usine tout en intégrant durabilité et résilience.

Fusions & acquisitions dans la photonique : exemple avec l’entrée au capital d’Exosens

Dans le domaine des capteurs optiques et de la vision industrielle, Theon International acquiert 9,8 % d’Exosens, signalant un regain d’intérêt pour les technologies de détection et de surveillance.

Vulnérabilités structurelles de l’industrie automobile européenne mises en lumière

Une étude récente souligne que le secteur automobile européen dépend fortement de fournisseurs hors UE, notamment pour les batteries lithium-ion, ce qui accroît les risques liés à la chaîne d’approvisionnement.

Nouveaux scénarios pour la route vers les véhicules totalement autonomes en Europe

Des chercheurs proposent plusieurs trajectoires d’adoption des véhicules automatisés jusqu’en 2050, montrant que des gains économiques sont attendus même dans les scénarios « modérés ».

