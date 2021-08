Le biomimétisme s’affiche au Congrès mondial de la nature !

La nature, source d'inspiration

Le Congrès mondial de la nature de l’UICN se tient à Marseille du 3 au 11 septembre. Un mur-expo de 51 mètres y présentera une multitude d’exemples du biomimétisme.

Plus de 1 400 organisations gouvernementales, de la société civile et des peuples autochtones, se concerteront lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN pour définir les priorités et guider les actions de conservation et de développement durable.

Cette semaine sera l’occasion de réunir l’Assemblée des Membres de l’UICN , mais aussi d’un forum pour aborder les aspects économiques, sociaux, scientifiques et techniques de problèmes allant de la faune sauvage aux océans, des zones protégées aux entreprises durables et du changement climatique aux droits de l’homme.

Fresque-galerie sur l’esplanade du parc Chanot à Marseille

En parallèle, se tient une exposition avec au sein de l’exposition des Espaces Générations Nature (EGN), un outil original pour présenter le biomimétisme à un large public : une fresque-galerie géante de 51 mètres de long.

En partenariat avec l’Institut Méditerranéen de Biomimétisme qui s’associe à l’opération, également présent sur les EGN, les visiteurs auront la chance de pouvoir compléter cette découverte du biomimétisme par une plongée immersive dans les récifs coralliens !

Conférence pour une vision d’ensemble des tendances « biomimétisme »

Pour compléter, une conférence se tiendra sur la grande scène du Parc Chanot, le lundi 06 septembre (grande scène, 14h-15h30, hall 7, entrée libre – soumise à la présentation du pass sanitaire). Alain Renaudin interviendra sur le thème « Biomim’Scope » : définition, revue de tendances et galerie d’exemples d’innovations bio-inspirées.

Pour compléter ces outils de sensibilisation au biomimétisme, un programme plus avancé est prévu, avec, entre autres, des excursions apprenantes et un Biomim’expo day le mardi 7 septembre. Voir le programme

Un avant-goût de Biomim’expo

La 6ème édition de Biomim’expo se tiendra à Paris, le 19 octobre 2021. Un programme complet avec des conférences, débats, tables rondes, pitchs de projets, finale du Biomim’Challenge, expositions, forum des exposants, ateliers participatifs, Biomim Lab Show, speed dating, animations, projections de films, plateau TV, corner médias, café littéraire, salon du livre avec dédicaces d’auteurs,… Programme de Biomim’expo