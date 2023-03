La société Primo1D produit des tags RFID UHF unidimensionnels

Présente sur le salon Global Industrie, la société Primo1D développe des tags RFID contenant du textile. Cette technologie permet d’identifier et de tracer un produit tout au long de son cycle de vie, en embarquant le tag très en amont dans le produit en question.

Pour le moment, Primo1D destine prioritairement l’utilisation de cette technologie à l’industrie textile. En effet, les tags sont intégrés au vêtement lors de sa fabrication et, au vu des réglementations de plus en plus contraignantes imposées aux fabricants et aux distributeurs en termes de traçabilité et de recyclage, cette solution leur permet de gérer efficacement ces problématiques.

Ludovic Paquet, directeur commercial de Primo1D, a expliqué à Techniques de l’Ingénieur l’intérêt que représente cette innovation de rupture pour les industriels, notamment avec la mise en place progressive de la loi AGEC, qui va responsabiliser les fabricants et les distributeurs sur l’ensemble du cycle de vie des produits qu’ils mettent sur le marché.

Techniques de l’Ingénieur : Présentez-nous la société Primo1D.

Ludovic Paquet : Primo1D est une jeune entreprise industrielle, spin off du CEA de Grenoble, fondée en 2013. Nous avons la chance d’évoluer dans une région ayant un écosystème technologique et innovant fort.

Le CEA de Grenoble développe depuis longtemps des techniques de communication sans contact, notamment sur la RFID, qui constitue la base de notre technologie. Cela nous a offert un socle technologique solide pour mettre en place nos procédés.

Qu’est-ce qui fait la spécificité du tag RFID UHF que vous avez développé ?

La RFID est une technologie qui permet d’identifier des objets en masse, de façon unique et à grande distance. Cela va servir à tracer les objets industriels dans une chaîne logistique, pour être en mesure de gérer les stocks de manière plus performante.

Nous avons repensé le facteur de forme de l’étiquette RFID. Alors que l’immense majorité des acteurs de la RFID proposent des étiquettes 2D, nous proposons un tag RFID de forme filaire, incluant du textile.

Cela permet de produire des tags ayant un impact carbone un peu moins important que les étiquettes classiques à base de plastique. Aussi notre tag a vocation à s’intégrer directement dans la matière du produit industriel concerné. Cela peut être du textile, mais aussi du caoutchouc, un matériau qui contient souvent du textile.

Une fois embarqué dans la matière, il est impossible de dissocier le tag de l’article, ce qui assure une collecte des données tout au long du cycle de vie de l’article. L’idée est de pouvoir, grâce au standard RFID existant sur le marché, rendre l’article unique et traçable.

Le tag développé par Primo1D s’adresse particulièrement aux acteurs de l’industrie textile. Pour quelles raisons ?

Il y a un enjeu fort pour les acteurs de la filière textile, fabricants et distributeurs, sur la problématique de traçabilité. Notamment pour tout ce qui concerne les enjeux liés à la gestion des stocks, des retours d’articles, fréquents dans le cas des produits textiles. De nombreux industriels du textile se tournent aujourd’hui vers la technologie UHF[1] pour mieux gérer ces paramètres.

Il y a une autre composante forte qui est la loi AGEC, qui rend les distributeurs responsables de la mise en marché de leurs produits, mais surtout de leur utilisation ou réutilisation en fin de vie. Il devient donc vital pour ces acteurs de pouvoir tracer les articles qu’ils fabriquent, du début à la fin de leur cycle de vie.

Dans un avenir proche, le recyclage des vêtements textiles va devenir un enjeu fort. Les tags RFID UHF peuvent apporter une aide forte pour la collecte, le tri et le recyclage, qui constituent des casse-tête pour ce secteur d’activité, notamment en raison des volumes concernés qui sont très importants.

Au-delà du fait que notre tag RFID UHF soit embarqué dans le produit, nous garantissons à l’utilisateur la possibilité de lire le tag RFID embarqué dans le produit en fin de vie, pour appréhender au mieux les possibilités de réutilisation.

Justement, en ce qui concerne le recyclage, la présence de tags, par exemple dans des vêtements, ne pose-t-elle pas une contrainte supplémentaire ?

La loi AGEC qui va se déployer à l’échelle européenne va contraindre les marques à se pencher très concrètement sur la problématique du recyclage.

Notre assemblage technique fait que lorsque vous mettez du textile dans une machine à recycler du textile, il y a différentes étapes : l’une d’entre elles, l’effilochage, va consister à couper en tous petits morceaux le textile, voire le broyer, pour en refaire, in fine, un fil textile quasi vierge.

Nous avons démontré, expériences à l’appui, que notre fil n’a pas d’impact dans ce procédé là : une masse de vêtements taguée avec notre fil, en fin d’effilochage, a exactement les mêmes caractéristiques techniques que des vêtements non tagués.

C’est un élément important, car il ne faut pas que le tag vienne compliquer les processus de recyclage.

Quelles étaient vos attentes en participant à l’édition 2023 du salon Global Industrie ?

Nous avons deux gros marchés pour lesquels notre solution technologique est pertinente : le textile et l’industrie. Dans l’industrie, nous nous intéressons particulièrement aux marchés des pneus et des câbles électriques. En ce qui concerne ces marchés, les exigences de traçabilité des produits sont de plus en plus prégnantes, et vont s’accentuer dans les années qui viennent. Ce sont donc des secteurs d’activités ou l’utilisation de notre tag pourra faciliter ces évolutions.

Sur ces deux marchés, nous collaborons avec des acteurs importants tant au niveau des pneus que des câbles électriques, pour mettre en place des solutions techniques adaptées à leurs besoins.

Global Industrie nous a permis de rencontrer des acteurs de ces filières, pour leurs présenter nos solutions et voir avec eux comment répondre au mieux aux contraintes de traçabilité qui se posent à eux.

[1] Ultra haute fréquence