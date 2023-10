A69 : plus de 1500 scientifiques demandent l’arrêt du projet

L’opposition au projet d’autoroute A69 qui doit relier Toulouse et Castres se renforce. 1 598 scientifiques publient dans L’Obs une lettre ouverte destinée à Emmanuel Macron. Ils demandent l’arrêt des travaux.

Avec ses 53 km, le projet d’autoroute reliant Toulouse à Castres (A69) vise selon les élus locaux à « désenclaver » le sud du Tarn. Le concessionnaire Atosca a été désigné en avril 2022, et les travaux ont débuté en mars 2023. Thomas Brail, fondateur et co-président du Groupement national de surveillances des arbres, est devenu le symbole de l’opposition au projet. En grève de la faim depuis 39 jours, il avait commencé ce lundi 9 octobre une grève de la soif avec deux autres opposants au projet. Il a été hospitalisé ce mardi 10 octobre après un malaise.

Il n’y a pas que les activistes qui s’opposent au projet. 1 598 scientifiques ont publié le 4 octobre dans L’Obs une lettre ouverte destinée à Emmanuel Macron, pour demander l’arrêt des travaux. Parmi eux, plusieurs auteurs du GIEC, membres du Haut Conseil pour le Climat et de l’Académie des Sciences, dont Valérie Masson-Delmotte (voir la liste complète des signataires). Cette lettre ouverte a été rédigée à l’initiative du collectif Scientifiques en rébellion.

La sobriété rend inutile l’autoroute A69

Dans le cadre de la planification écologique du gouvernement, les scientifiques considèrent que « ce projet maintient la France sur une trajectoire incompatible avec la transition écologique telle qu’inscrite dans la loi ». « L’A69 est un de ces projets auxquels il faut renoncer », assurent-ils. « Ni l’intensité du trafic, ni les gains de temps envisagés sur le trajet Toulouse-Castres ne justifient la construction d’une autoroute », continuent-ils.

Plutôt que de construire une nouvelle autoroute, les scientifiques invitent le gouvernement à limiter la vitesse maximale sur autoroute à 110 km/h, comme le proposait la Convention citoyenne pour le climat. Cette mesure de sobriété « ferait perdre de facto l’intérêt en gain de temps de l’A69 ». Et elle permettrait d’économiser 6 % de la consommation totale de carburants des voitures, avait calculé l’association négaWatt en septembre 2022. Cette mesure constituerait de loin la mesure de sobriété la plus efficace pour les transports.

Au lieu de prôner la continuité du modèle de la voiture individuelle, même électrique, la tribune rappelle qu’« il nous faut tendre vers une réduction du trafic et des distances parcourues en voiture individuelle ». En plus, les scientifiques soulignent que ce projet est « socialement injuste », puisqu’il s’agirait de la deuxième autoroute la plus chère de France (0,18 €/km).

Enfin, la biodiversité trinque dans cette affaire. Une dizaine de platanes centenaires ont été coupés en septembre sur le tracé de l’autoroute. La tribune assure que « des arbres centenaires ne sont pas remplaçables ». Et ce n’est pas le projet symbolique d’Emmanuel Macron de planter 1 milliard d’arbres qui les compensera.