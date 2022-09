Énergies renouvelables et nucléaire : Macron veut accélérer

Jeudi 22 septembre, Emmanuel Macron a précisé son intention d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables et la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Résumé des annonces.

Après plusieurs années d’attente, Emmanuel Macron a inauguré le premier parc éolien en mer français le 22 septembre 2022. Situé au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), à une distance comprise entre 12 et 20 km des côtes, ce parc de 80 éoliennes se dote d’une capacité de 480 mégawatts. Il produira « l’équivalent de la consommation domestique annuelle d’électricité de 700 000 personnes », assure EDF Renouvelables, dès fin 2022. En février dernier à Belfort, Emmanuel Macron a fixé comme objectif l’installation d’une cinquantaine de parcs éoliens offshore en France d’ici 2050 pour une capacité de 40 gigawatts.

Pour assurer la transition énergétique et moins dépendre des énergies fossiles, Emmanuel Macron a souligné l’importance de « produire plus d’électricité ». Il évoque « 40 % de plus d’ici 2050 ». Pour ce faire, il veut accélérer le déploiement des énergies renouvelables et le lancement de nouveaux réacteurs nucléaires. Ainsi, la France devra aller « au moins deux fois plus vite » sur les projets d’énergies renouvelables, notamment concernant l’éolien et le solaire.

Réduire les délais des projets

Dix ans s’écoulent en moyenne entre le début d’un projet éolien offshore et sa mise en service en France. Ces délais sont de cinq ans en Allemagne, six au Royaume-Uni. Pour un projet d’éolien terrestre, il faut aussi compter en moyenne sept ans de procédures en France, cinq ans pour un parc solaire. C’est deux fois plus qu’en Espagne ou en Allemagne.

Pour réduire les durées des projets, Emmanuel Macron évoque une réduction de « trois à six mois » des « délais d’enquêtes publiques et autorisations gouvernementales ». Il compte aussi réduire à deux ans et demi au plus les délais de contentieux, contre jusqu’à quatre ans aujourd’hui. Ces mesures seront inscrites dans le projet de loi sur l’accélération des énergies renouvelables, via des décrets et amendements gouvernementaux.

Accélérer aussi le nucléaire

À Belfort en février, Emmanuel Macron a aussi annoncé la construction d’au moins six réacteurs EPR2 à l’horizon 2040 et d’études pour huit supplémentaires. La fin du premier chantier est prévue pour 2028, pour une première mise en exploitation en 2035.

Il n’est désormais plus question de fermer douze réacteurs nucléaires, après les deux de Fessenheim déjà arrêtés, comme l’envisageait la dernière programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2019-2028, adoptée en avril 2020. Emmanuel Macron a en effet annoncé à Belfort la prolongation de « tous les réacteurs qui peuvent l’être », tout en soulignant qu’aucune centrale ne sera fermée, sauf si raison de sécurité.

Jeudi 22 septembre à Saint-Nazaire, Emmanuel Macron a confirmé que pour le nucléaire, « l’approche sera la même » que pour les énergies renouvelables. Il faut qu’on « aille beaucoup plus vite » en « simplifiant les choses », a-t-il insisté. En ce sens, le gouvernement compte présenter début 2023 un projet de loi pour accélérer les chantiers de nouveaux réacteurs nucléaires. Ce texte visera à « gagner du temps de procédure sur le lancement des chantiers », a annoncé mardi la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runnacher. Emmanuel Macron a précisé ce jeudi qu’il s’agira d’ « adapter les procédures existantes en matière d’urbanisme pour favoriser le développement des premiers sites identifiés ». Il convient de lancer « dès maintenant le programme pour ne pas perdre de temps », a-t-il jugé.