La place du nucléaire toujours au cœur de l’avenir du mix énergétique

Alors que le débat public « Nouveaux réacteurs nucléaires et projet Penly » organisé par la Commission nationale du débat public (CNDP) s’ouvre ce 27 octobre, un autre débat organisé par le gouvernement a commencé il y a quelques jours...

Ce jeudi 27 octobre s’ouvre le débat public « Nouveaux réacteurs nucléaires et projet Penly ». Jusqu’au 27 février 2023, les Français pourront se prononcer sur la relance du nucléaire avec la construction de 6 nouveaux réacteurs EPR2 prévus d’ici 2035 dont les deux premiers devraient se situer à Penly. Organisé et piloté par la seule Commission nationale du débat public (CNDP), ce débat public doit poser la question de la relance du nucléaire en France. Mais une autre concertation, lancée le 20 octobre et organisée par le gouvernement, est passée un peu inaperçue. Portant sur l’avenir du mix énergétique français, elle se tient en parallèle de ce débat public. Cette concertation est encadrée par 4 garants de la CNDP, notamment pour contrôler le respect de la transparence de la démarche.

Quel scénario de mix énergétique choisir ?

Trois thèmes sont portés à la concertation du gouvernement : Comment adapter notre consommation pour atteindre l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050 ? Comment satisfaire nos besoins en électricité, et plus largement en énergie, tout en assurant la sortie de notre dépendance aux énergies fossiles ? Comment planifier, mettre en œuvre et financer notre transition énergétique ? Jusqu’au 31 décembre 2022, tout le monde peut partager son avis sur la plate-forme participative concertation-energie.gouv.fr. La plate-forme propose aussi de s’informer sur le contexte énergétique français et les différents scénarios élaborés par RTE et l’Ademe.

Le gouvernement rappelle dans un communiqué sa stratégie alliant « mesures de sobriété et d’efficacité énergétiques » et l’objectif de « décarboner totalement notre mix énergétique grâce aux énergies renouvelables et au nucléaire ». Cela suppose « de véritables choix de société sur notre façon de consommer et de produire, de se déplacer, de se loger ». D’ici fin décembre, un « Tour de France » devrait réunir dans chaque région le grand public, l’ensemble des parties prenantes locales, des étudiants, ainsi que des membres du Gouvernement. Mi-janvier 2023, un « Forum des jeunesses » sera organisé avec 200 jeunes, de 18 à 35 ans, tirés au sort pour donner leur avis sur l’avenir énergétique du pays.

Les anti-nucléaires montent encore au créneau

Alors que le débat public organisé par la CNDP doit interroger la pertinence du nouveau programme de construction de réacteurs, la concertation du gouvernement demande de choisir « trois priorités » s’agissant de la production d’électricité d’origine nucléaire en France. « Aucun [choix] ne propose explicitement de ne pas construire de nouveaux réacteurs ou de prévoir l’arrêt des réacteurs existants », dénonce le Réseau « Sortir du nucléaire », collectif d’associations anti-nucléaires. Le collectif dénonce en ce sens une « information biaisée », des « choix verrouillés », « un pur exercice de communication » et « un nouveau passage en force avant le débat public ».

105 députés issus de cinq groupes politiques ont de leur côté saisi mardi 25 octobre la CNDP pour réclamer la tenue d’un débat sur « la place du nucléaire dans le mix énergétique de demain ». Pour Marie Pochon, députée EELV de la Drôme, à l’origine de la saisine, avec Julien Bayou, la concertation gouvernementale sur l’énergie lancée le 20 octobre « n’offre pas les garanties de neutralité et d’indépendance suffisantes ».

Nourrir le débat parlementaire

Dans un entretien à l’AFP, Chantal Jouanno, présidente de la CNDP assure au contraire que « la décision n’est pas prise » et insiste sur l’importance du débat public et la concertation en cours. Elle explique : « Certains nous disent ‘le gouvernement a tout décidé puisqu’il l’a déjà annoncé’. En fait, rien n’est décidé. Et on sait que le Parlement aujourd’hui a de plus en plus d’indépendance par rapport au pouvoir exécutif, compte tenu de sa composition. Le jeu est ouvert, et les conclusions peuvent être un appui pour les parlementaires. »

Les conclusions de cette concertation viendront en effet nourrir le débat parlementaire autour de la première loi de programmation sur l’énergie et le climat qui sera adoptée en 2023. Plus largement, elles participeront à définir les nouvelles stratégies climatiques et énergétiques nationales. « La mobilisation va aussi dépendre […] de la manière dont les politiques vont retransmettre l’existence de ces débats », conclut Chantal Jouanno.