La France relocalise sa production de poudre à canon

Alors qu'en 2007 Eurenco avait délocalisé son industrie de production de poudre à canon en Suède, une nouvelle ligne de production vient d'être mise en service à Bergerac face à l'augmentation de la demande qui accompagne la montée des tensions géopolitiques. Est-ce le début d'une nouvelle ère pour la France avec cette première relocalisation stratégique en matière d’armement ?

Le 20 mars dernier, à Bergerac, en présence du ministre des Armées et du ministre de l’Économie, la nouvelle usine de production de poudre pour obus d’artillerie d’Eurenco a été inaugurée.

Eurenco¹, leader européen des poudres et explosifs, est un acteur clé du secteur de la défense bien qu’il fournisse également des explosifs pour le secteur civil (perforation de pétrole et de gaz, mines).

Après l’annonce en 2023 de la relocalisation en France d’une poudrerie, la première pierre a été posée sur le chantier de construction un an après, en avril 2024. Neuf mois plus tard, ce sont quinze nouveaux bâtiments équipés de technologies de pointe qui ont refait surface sur le site de production anciennement démantelé. Le prix de cette prouesse s’élève à 60 millions d’euros, dont 50 financés par l’entreprise.

Souveraineté française en matière de défense

La France avait fini par mettre un terme à cette industrie sur son territoire en 2007 faute de commandes. Cette production avait donc été délocalisée dans la filiale d’Eurenco située dans l’usine de Karlskoga, en Suède. Entre la chute du mur de Berlin et le milieu des années 1990, le marché avait été divisé par 15. La France n’est pas un cas isolé ; toute l’Europe a été touchée par cette vague de fermetures de poudreries.

Cependant, ces dernières années, le secteur connaît un rebond d’activité marqué par une explosion des commandes notamment suite à la guerre en Ukraine. Eurenco est en pleine croissance avec un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros et des commandes de 2,2 milliards d’euros en 2024 ce qui représente une hausse de 30 % par rapport à 2023. Avec un chiffre d’affaires d’un peu moins de 200 millions d’euros en 2019, Eurenco a plus que doublé ses recettes en seulement cinq ans.

Ce contexte international explique la volonté de la France de renouer avec cette activité stratégique afin de sortir de la situation de dépendance dans laquelle elle se trouve vis-à-vis de pays étrangers.

Objectif : 1 200 tonnes de poudre par an

La mise en route effective des lignes de production des poudres propulsives ou explosives est prévue pour cet été. Ces poudres étant nécessaires au fonctionnement de beaucoup de munitions, elles sont incontournables dans le système d’artillerie. Parmi ces munitions figurent les bombes, les têtes de missiles ou encore les obus.

La nouvelle unité de production de Bergerac pourra produire 1 200 tonnes de poudre gros calibre par an, soit 500 000 charges modulaires. Ces charges modulaires permettent la propulsion des obus. Par exemple, un canon Caesar nécessite jusqu’à six charges pour propulser un obus à 40 kilomètres.

Relance du tissu industriel français

Une souveraineté retrouvée qui va de pair avec un réveil du secteur industriel national. Alors que 200 salariés étaient employés sur le site de Bergerac en 2022, les effectifs ont doublé, atteignant 500 salariés. Fort de ce dynamisme, Eurenco veut pouvoir atteindre le million de charges modulaires fabriqué par an, ce qui impliquerait une augmentation des effectifs et donc des créations d’emplois industriels. 70 % de la production des charges modulaires est à destination de l’étranger.

L’usine Eurenco présente l’avantage de produire elle-même la nitrocellulose. Ce produit explosif est l’ingrédient de base des poudres à canon. Pour une autonomie complète, il reste à redynamiser aussi l’industrie chimique pour pouvoir fabriquer en France l’acide nitrique concentré nécessaire à l’obtention de la nitrocellulose.

¹ Détenu par l’état et né en 2004 de la fusion entre SNPE (Société nationale des poudres et explosifs) et NEXPLO (filiale des sociétés suédoise Saab. et finlandaise Patria Industries)