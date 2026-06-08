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Les drones prennent de la hauteur dans la sécurité industrielle

Posté le par La rédaction dans Innovations sectorielles

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Les drones ne sont plus seulement associés aux usages militaires ou aux images spectaculaires de conflits. Dans l’industrie, ils s’installent progressivement comme des outils de surveillance, d’inspection et de gestion des risques sur des sites sensibles.

L’essor des drones industriels intervient dans un cadre réglementaire européen désormais plus structuré. L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) a ainsi consolidé les règles applicables aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord (UAS), qui couvrent notamment le règlement d’exécution européen 2019/947 et le règlement délégué 2019/945 sur les drones et leurs exploitants. En France, l’exploitation de drones en catégorie spécifique relève de ce règlement européen, applicable depuis le 31 décembre 2020. Celui-ci impose des exigences portant sur l’exploitant, le télépilote, l’aéronef et les conditions de vol.

Le changement opérationnel le plus visible pour les professionnels tient à la montée en puissance des scénarios standards européens (STS), c’est-à-dire des conditions prédéfinies de pilotage de drone relevant d’une catégorie spécifique. Depuis le 1er janvier 2024, les exploitants enregistrés en France peuvent déclarer dans AlphaTango l’usage des scénarios STS 01 et STS 02. La période de bascule depuis les anciens scénarios nationaux devait permettre aux exploitants d’adopter des drones de classe C5 ou C6 et un manuel d’exploitation (MANEX) conforme au cadre européen. Pour les industriels, cette évolution ne rend pas l’usage du drone automatique, mais elle clarifie les conditions dans lesquelles des missions plus complexes peuvent être envisagées, notamment à proximité de zones sensibles ou pour des vols répétitifs.

Des sites sensibles en quête de surveillance continue

Les sites classés Seveso sont concernés par des obligations de prévention des accidents majeurs. La réglementation Seveso vise des établissements présentant des risques technologiques importants, notamment dans la chimie, l’énergie ou le stockage de substances dangereuses. Dans ce contexte, le drone peut compléter les dispositifs existants de sécurité, sans se substituer aux rondes humaines, aux capteurs fixes ou aux procédures d’intervention.

L’intérêt industriel repose d’abord sur l’accès à des zones difficiles ou dangereuses. Des prestataires spécialisés mettent en avant l’inspection aérienne par drone pour contrôler des toitures, ouvrages, équipements industriels, centrales thermiques, aciéries ou laminoirs, y compris sur des sites Seveso. L’objectif est d’obtenir rapidement des images, de repérer une anomalie visuelle, de réduire l’exposition du personnel et de documenter l’état d’un équipement.

Les solutions les plus avancées ne se limitent plus au drone piloté ponctuellement. Azur Drones présente ainsi Skeyetech comme une solution automatisée de type drone dans une station, opérationnelle 24 heures sur 24 et utilisable pour la surveillance, l’inspection et l’appui aux opérations sur des environnements sensibles. Le groupe revendique notamment une solution pensée pour protéger les personnes, les actifs et l’environnement dans des sites industriels complexes.

Ces usages ne relèvent plus seulement de l’expérimentation. Des industriels ont déjà déployé des drones pour surveiller des sites sensibles, inspecter des infrastructures critiques et sécuriser certaines opérations en limitant l’exposition des équipes. TotalEnergies a ainsi validé en 2021 le déploiement de la solution Skeyetech d’Azur Drones pour des missions automatisées de surveillance et d’inspection sur ses sites. À Feyzin, les systèmes Skeyetech ont été présentés comme capables de réaliser des missions quotidiennes de visualisation, de mesure par capteurs et d’inspection d’infrastructures critiques. Le site Orano de La Hague a également fait appel à Azur Drones pour de la surveillance autonome, illustrant l’intérêt de ces technologies dans des environnements industriels à très forte sensibilité.

Éolien, nucléaire, méthanisation, des usages déjà opérationnels

Dans l’énergie, les drones trouvent un terrain d’application naturel, entre parcs éoliens, installations nucléaires, méthaniseurs et infrastructures difficiles d’accès, et ce sans mobiliser systématiquement des équipes en hauteur. RWE a annoncé en janvier 2026 une démonstration d’inspection autonome d’éoliennes offshore en fonctionnement avec un drone équipé d’une caméra visuelle. L’intérêt porte autant sur la sécurité des intervenants que sur la réduction des arrêts et l’amélioration de la fréquence des contrôles.

Dans le nucléaire, EDF indique que les tours aéroréfrigérantes sont régulièrement inspectées par drone pour vérifier leur intégrité structurelle. Les images collectées sur les coques en béton sont ensuite examinées pour relever fissures, corrosion ou détachements d’écailles. L’enjeu est ici moins la surveillance périmétrique que l’inspection d’ouvrages de grande dimension, avec un volume d’images important à analyser.

Les drones trouvent aussi leur place en milieu confiné. Une inspection par drone d’un méthaniseur réalisée pour TotalEnergies a permis d’obtenir des images haute définition des parois et du dôme de gaz, ainsi qu’une modélisation en trois dimensions, tout en évitant l’exposition humaine à un environnement confiné.

Le développement de ces usages ne doit pas masquer une autre réalité. Les drones sont également perçus comme une menace lorsqu’ils survolent illégalement des sites sensibles. En France, la montée des préoccupations autour des intrusions de drones au-dessus de sites militaires, nucléaires ou industriels a relancé les réflexions sur les moyens de détection et de neutralisation.

Pour les industriels, le sujet devient donc double. Il s’agit à la fois d’utiliser le drone de surveillance industrielle comme outil de sécurité et de se protéger contre les drones non autorisés.

La dynamique actuelle montre une appropriation progressive, mais encadrée. Les drones ne remplacent pas une politique de sécurité industrielle, ils en deviennent un maillon mobile, capable d’observer, d’inspecter et d’alerter. Avec la clarification du cadre EASA, la maturité des solutions autonomes et la multiplication des cas d’usage dans l’énergie, la chimie ou les infrastructures critiques, la surveillance par drone entre dans une phase plus industrielle que démonstrative.

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

Risque Sécurité - sûreté Seveso Drone
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/innovations-sectorielles/

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