DeepBloo propose un panorama des appels d’offres publics liés aux drones

Avec 206 appels d’offres identifiés en France, entre juillet 2025 et juin 2026, le marché public des drones semble particulièrement dynamique, porté notamment par des acheteurs régaliens. C’est l’une des conclusions d’un rapport publié par la plateforme DeepBloo, spécialiste de la veille des appels d’offres.

Nous sommes allés à la rencontre d’Alexandre Guillemot, son CEO, et de Martin Rabaud, son directeur technique.

Deepbloo est une plateforme de veille des marchés publics et privés qui identifie et analyse les appels d’offres, les projets privés à venir et les signaux de marché en France et dans plus de 190 pays. Alimentée par l’intelligence artificielle, la plateforme détecte les opportunités en amont et extrait automatiquement plus de 50 critères de chaque consultation (périmètre, contacts, décideurs, lots, échéances, spécifications techniques).

Techniques de l’ingénieur : Pouvez-vous présenter DeepBloo ?

Alexandre Guillemot – Notre métier est la collecte et l’analyse d’informations publiques et privées dans le but d’identifier des signaux de marché pour nos clients. En clair, nous transformons de la donnée massive en indicateurs business.

Nous « scannons » chaque jour des sites internet et des plateformes publiques, sur tous les sujets, afin de récupérer des milliers de sources, en France comme à l’international, notamment des appels d’offres. Ces données sont ensuite nettoyées, dédoublonnées, indexées, catégorisées, puis alimentent nos modèles d’IA afin d’extraire les informations les plus pertinentes.

Martin Rabaud – Analyser les appels d’offres est particulièrement complexe, car il y a énormément de documents, dont il faut extraire les informations utiles. Pour cela, nous avons développé deux types de modèles. Le premier se focalise sur les aspects administratifs : délai de réponse, acheteur, conditions de réponse, etc. Le second, que nous sommes en train de déployer, est un modèle « métier », qui se met à la place d’une personne qui cherche à répondre à un appel d’offres et désire connaître des métriques métier. Dans le cas des drones, les métriques sont, par exemple, la moyenne du nombre de drones demandés, leur type, les capacités, etc.

En quoi ces analyses fines sont-elles utiles ?

AG – L’idée générale est d’être capable d’identifier du business le plus tôt possible, car dans certains secteurs, si vous attendez l’appel d’offres pour répondre, c’est souvent trop tard.

En revanche, une entreprise capable d’identifier les signaux faibles qui sont parus dans la presse, de trouver les projets d’achat du gouvernement et de trouver les plans stratégiques des collectivités territoriales et des délibérations qui votent des budgets, dispose clairement d’un avantage stratégique.

DeepBloo a ainsi deux profils de clients. Il y a ceux qui utilisent notre plateforme pour trouver des appels d’offres et répondre sur leur cœur de métier, et il y a ceux qui veulent anticiper les futurs appels d’offres afin d’orienter leur business development et être déjà prêts lorsque l’appel sera publié.

Que nous apprend ce rapport sur le marché des drones ?

AG – Le premier enseignement à retenir est d’ordre géographique. On constate, sans surprise, que les principaux acheteurs sont situés en Île-de-France (72 AO), ce qui n’est pas étonnant, puisque la plupart sont des acteurs régaliens. Néanmoins, on remarque que la Région Auvergne-Rhône-Alpes ressort également (27 AO).

L’autre enseignement majeur concerne les usages. Le rapport montre clairement que les acheteurs sont en train de dépasser le stade de l’acquisition de matériel, pour se concentrer sur les usages. Pour moi, tout indique qu’une requalification est en cours et que les acheteurs sont en train de préciser leurs besoins. Ils se rendent compte qu’acheter du matériel ne suffit pas, car les évolutions technologiques entraînent une ultraspécialisation : on parle de drones pour surveiller des centrales, des hangars, des usines, des ouvrages, dont les capteurs, logiciels et normes de sécurité sont fondamentalement différents.

Troisième point tout aussi important : la tendance d’évolution, car on constate une forte augmentation (+ 19,1 %) entre fin 2025 et le premier semestre 2026.

Enfin, il y a aussi un quatrième enseignement, qui est peut-être le plus intéressant pour nous. Sur les 206 AO identifiés, 130 parlent de drones dans le titre, ce qui veut dire que 76 sont « cachés », car évoqués dans la description ou dans les lots. Pour ne pas passer à côté de ces opportunités, les entreprises doivent donc mettre en place une surveillance fine des AO. À l’inverse, des AO peuvent aussi contenir le mot « drone », sans pour autant que ce soit le sujet. Par exemple, de nombreux AO concernant les installations photovoltaïques incluent une vue par drone qui ressortira dans une recherche sémantique « basique ».

Pourriez-vous aller plus loin sur l’analyse des données ?

MR – Ce rapport a été établi à partir des millions de données que nous avions déjà collectées. Nous voulions évaluer l’intérêt de journalistes pour ce sujet et aussi avoir des retours de professionnels sur la pertinence d’un tel document. Le sujet des drones n’était donc qu’un exemple et nous pourrions très bien envisager d’autres rapports sur d’autres thématiques.

AG – Les clients de notre plateforme peuvent bien entendu aller plus loin, en ajoutant leurs propres données et requêtes, ce qui permet de générer des rapports exhaustifs sur des milliers de données. Nous travaillons notamment avec Engie, EDF, Terralpha (filiale de SNCF Réseau), Omexom (groupe VINCI) ou encore General Electric.

Par ailleurs, Deepbloo va prochainement accompagner un grand acteur industriel du secteur spatial dans la surveillance d’appels d’offres d’agences spatiales à l’international, dans le cadre du renforcement de sa couverture mondiale.