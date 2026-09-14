Une initiative américaine de 50 millions de dollars pour dynamiser la fabrication de drones

Le conflit en Ukraine a révélé l’importance stratégique des drones dans les conflits modernes. Il a aussi mis en évidence la nécessité de disposer d’un tissu industriel solide pour produire en masse ces équipements autonomes. L’Université de Carnegie Mellon (CMU), le venture studio Carnegie Foundry et plusieurs fabricants américains de drones ont mobilisé 50 millions de dollars d’investissements afin de créer une véritable Plateforme de fabrication de systèmes autonomes (ASMP).

Dans un communiqué de presse du 15 juillet dernier, Robert Szczerba, PDG de Carnegie Foundry, a très bien résumé les enjeux actuels de l’industrie du drone : « Les États-Unis n’ont pas de problème d’innovation en matière de drones. Nous avons un problème de fabrication de drones. »

Une vision que partage d’ailleurs le Pentagone, qui reconnaît que l’industrie américaine est loin d’égaler l’appareil de production ukrainien, si l’on en croit les déclarations de Travis Metz, le responsable du programme Drone Dominance au sein de la Defense Innovation Unit (DIU).

Celui-ci affirmait, dans un entretien à Reuters, que l’Ukraine prévoit de fabriquer 6 à 7 millions de drones FPV en 2026, soit 500 000 unités par mois, ce qui est largement plus que le programme actuel du Pentagone : 200 000 drones au total d’ici février 2027, pour un montant de 1,1 milliard de dollars.

Il estime, en outre, qu’il est « beaucoup plus difficile de passer de 0 à 200 000 unités que de poursuivre ensuite la montée en cadence ».

Objectif : créer une plateforme commune de fabrication pour accélérer le passage à l’échelle

Les 50 millions de dollars dont il est question ici ne serviront pas à créer une nouvelle usine de drones, mais à créer une plateforme de production qui servira à l’ensemble des entreprises américaines spécialisées dans les drones.

Cette plateforme les aidera à automatiser leur production et à accélérer les processus de certification et de développement, puisqu’elles pourront bénéficier des retours d’expérience des autres, sans avoir à réinventer l’ensemble des processus de production et à rencontrer les mêmes difficultés.

D’après l’article, cette plateforme de fabrication permettra une mutualisation :

des outils d’automatisation ;

des technologies robotiques ;

des compétences en ingénierie numérique ;

des moyens d’inspection et de test ;

des méthodes d’industrialisation.

Une plateforme qui s’appuie sur l’expérience de partenaires publics et privés

L’initiative de Carnegie Mellon rassemble trois briques essentielles à l’industrialisation de drones :

un utilisateur opérationnel (ViDARR) ;

(ViDARR) ; un industriel de la défense (Envision Technology) ;

(Envision Technology) ; un expert de l’automatisation (le National Robotics Engineering Center, ou NREC).

Ces acteurs de poids apporteront ainsi une expérience complète. Les personnes qui ont fondé ViDARR en 2019 sont notamment d’anciens opérateurs des forces spéciales américaines et des professionnels de la défense ayant acquis beaucoup d’expérience au sein des militaires du SOCOM (United States Special Operations Command).

De son côté, Envision Technology (également fondé en 2019) est un expert en équipements militaires, capteurs, systèmes de visée et en industrialisation de matériels destinés aux forces armées. Et, comme ViDARR, elle fournit déjà des drones au ministère de la Guerre.

Pour ce qui est du NREC, cette unité du département de robotique de l’Université Carnegie Mellon fait figure d’acteur majeur du projet, par sa capacité à faire passer les drones du stade de prototype au stade de la production industrielle à grande échelle.

Car le NREC œuvre depuis 30 ans au développement de systèmes robotiques complexes destinés au gouvernement américain et à l’armée. Citons, par exemple, le véhicule autonome Sabercat, le drone SteelEagle ou encore le système robotisé automatisé Armor 1, destiné aux opérations de consolidation des berges.

La fabrication de drones n’est que le point de départ !

Finalement, ce projet concerne moins la fabrication de drones FPV que l’aptitude à automatiser l’industrialisation de systèmes autonomes. Aussi, les drones aériens sont un point de départ à des ambitions plus larges : permettre aux États-Unis de construire à grande échelle les prochaines générations de systèmes autonomes aériens, terrestres et maritimes.