Fondation Dassault Systèmes : quand le numérique devient un levier d’intérêt général

Créée il y a dix ans pour fédérer et amplifier les actions de mécénat du groupe Dassault Systèmes, la Fondation Dassault poursuit une ambition claire : mettre les technologies de modélisation 3D et de jumeau numérique au service de causes non lucratives, là où l'entreprise ne va pas naturellement.

Organisée autour de trois axes – éducation, recherche et patrimoine -, elle ne se contente pas de distribuer des financements. Elle mobilise l’expertise de ses ingénieurs pour accompagner concrètement chaque projet, tissant des liens inédits entre industrie, établissements scolaires, centres de recherche et institutions culturelles. En dix ans, ce sont 309 projets soutenus dans 16 pays, portés par plus de 1 000 actions et contributions, qui ont été portés par la fondation Dassault.

Pour évoquer cette trajectoire et les projets emblématiques qui l’illustrent, la rédaction des Techniques de l’Ingénieur a rencontré trois interlocuteurs : Marie-Pierre Aulas, déléguée générale de la Fondation depuis sa création, Jean-Marc Galea, responsable de projets au sein de la Fondation depuis huit ans, et Richard Cousin, ingénieur R&D spécialisé en simulation électromagnétique et physique des plasmas. Le tout afin de mieux comprendre le fonctionnement de la Fondation et d’illustrer ses missions d’intérêt général, notamment en ce qui concerne l’éducation.

Techniques de l’Ingénieur : Pourquoi la Fondation Dassault Systèmes a-t-elle été créée ?

Marie-Pierre Aulas : La Fondation a été créée pour rassembler et structurer des initiatives de mécénat qui existaient déjà dans l’entreprise. L’idée était de gagner en cohérence et en impact, en concentrant nos efforts autour de trois grands axes : l’éducation, la recherche et le patrimoine. Notre particularité, c’est de ne pas apporter seulement un soutien financier. Nous mobilisons aussi les compétences des collaborateurs de Dassault Systèmes, ce qui permet d’accompagner les projets dans la durée et de partager un savoir-faire technologique.

Quelles sont aujourd’hui vos priorités en matière d’éducation ?

Marie-Pierre Aulas : Nous travaillons en priorité avec les collégiens et les lycéens, avec une ambition simple : donner envie de sciences et montrer que les métiers scientifiques et techniques sont concrets, utiles et porteurs de sens. Nous menons également des actions destinées aux enseignants, car ils jouent un rôle essentiel dans l’orientation des jeunes. Lorsqu’ils découvrent mieux les métiers de l’ingénierie, de la recherche ou de l’industrie, ils peuvent plus facilement en parler à leurs élèves.

Comment ce lien avec les enseignants se traduit-il concrètement ?

Jean-Marc Galea : Il passe notamment par des dispositifs comme « Professeurs en entreprise », mené avec la Fondation CGénial. Des enseignants viennent sur nos sites, rencontrent des ingénieurs, découvrent des projets réels et repartent avec une vision plus incarnée des métiers scientifiques. Ce type de passerelle entre l’école et l’industrie est très utile, parce qu’il permet de sortir d’une image abstraite des sciences.

La Fondation intervient aussi dans la recherche et le patrimoine. Quels projets illustrent le mieux cette approche ?

Marie-Pierre Aulas : En recherche, nous soutenons des équipes qui utilisent les mondes virtuels et les jumeaux numériques pour mieux comprendre des phénomènes complexes. Côté patrimoine, nous avons travaillé sur des projets comme la pyramide de Khéops et, plus récemment, la reconstitution du phare d’Alexandrie. Ce sont des projets passionnants, car ils croisent la rigueur scientifique, l’ingénierie, la modélisation et la transmission des connaissances.

Justement, qu’est-ce qu’un jumeau numérique ?

Jean-Marc Galea : Un jumeau numérique ne se résume pas à une image en 3D. C’est une représentation virtuelle capable d’interagir avec des données, des hypothèses et des scénarios. Dans l’industrie, cela permet de tester, simuler, optimiser ou anticiper avant même de fabriquer ou d’intervenir sur le réel. Dans le cadre de la Fondation, cette logique est mise au service de finalités non commerciales : mieux comprendre, mieux transmettre, mieux apprendre.

Le projet Mission Océan semble emblématique de cette démarche. En quoi consiste-t-il ?

Jean-Marc Galea : Mission Océan est un projet conçu avec le ministère de l’Éducation nationale et avec l’appui scientifique de l’Ifremer. L’objectif était de produire des contenus pédagogiques immersifs pour aider les enseignants à aborder autrement les sciences et les enjeux environnementaux. Le projet traite de sujets comme l’exploration sous-marine, les robots, la pollution plastique, l’érosion côtière, la montée des eaux ou encore la biomimétique. Grâce à la 3D, ces thèmes deviennent plus concrets, plus vivants et souvent plus motivants pour les élèves.

Pourquoi cette approche fonctionne-t-elle particulièrement bien avec les jeunes ?

Jean-Marc Galea : Parce qu’elle combine plusieurs leviers en même temps. Il y a la dimension visuelle et immersive, qui capte l’attention. Il y a le récit scientifique, qui donne du sens. Et il y a l’ouverture vers les métiers, qui aide les élèves à se projeter. Avec Mission Océan, nous voulions à la fois éveiller la curiosité, sensibiliser à de grands enjeux contemporains et montrer que derrière ces sujets se trouvent des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs et des enseignants.

Vous avez aussi évoqué la Planeterrella. Quel est l’intérêt de ce projet ?

Richard Cousin : La Planeterrella est un dispositif expérimental inspiré des travaux de Kristian Birkeland, utilisé pour mieux comprendre certains phénomènes liés au plasma et aux aurores polaires. Mon travail a consisté à en construire un jumeau virtuel, afin de reproduire numériquement les phénomènes observés et d’explorer des paramètres qui ne sont pas toujours accessibles directement dans l’expérience. La simulation permet ainsi d’analyser l’interaction entre champs électriques, champs magnétiques et gaz ionisé, et d’aller plus loin dans la compréhension scientifique.

En quoi ce jumeau virtuel apporte-t-il quelque chose de plus que l’expérience physique ?

Richard Cousin : L’expérience fournit des repères précieux, mais le modèle numérique permet de tester de nombreuses hypothèses, de faire varier les paramètres, d’identifier ceux qui sont mal connus et de mieux interpréter ce que l’on observe. C’est toute la valeur de la simulation : elle ne remplace pas l’expérimentation, elle l’enrichit. Dans le cas de la Planeterrella, cela ouvre aussi des perspectives vers d’autres champs de recherche ou vers certaines applications industrielles liées aux plasmas.

Peut-on imaginer, à terme, des retombées pédagogiques comparables à celles de Mission Océan ?

Marie-Pierre Aulas : Oui, c’est clairement une perspective. L’idée serait de transformer ce travail scientifique et de modélisation en contenus accessibles à des lycéens, voire à des enseignants, afin de faire découvrir des sujets complexes par l’image, la simulation et l’interaction. C’est un prolongement très naturel de notre démarche.

Le développement de ces outils pose aussi la question de la formation des enseignants. Est-ce un enjeu majeur ?

Marie-Pierre Aulas : Oui, c’est un enjeu central. Les outils numériques ne suffisent pas à eux seuls : ils doivent être pensés avec les enseignants, intégrés dans une logique pédagogique solide et accompagnés par les bonnes institutions. Quand les contenus sont robustes, bien conçus et réellement appropriables, l’adhésion peut être très forte. C’est pour cela que nous travaillons toujours dans une logique de partenariat.

Propos recueillis par Pierre Thouverez