Grâce à l’hydrogène, EODev met les générateurs diesel au rancart

Née en 2019, la jeune entreprise EODev est le fruit du projet Energy Observer. Visant une accélération de la transition énergétique, elle conçoit et industrialise la production de générateurs électro-hydrogènes zéro émission : les REXH2 et GEH2. EODev a annoncé en décembre dernier le lancement d’une gamme élargie, composée de modèles de 10 à 1750 kVA.

Éviter l’émission de 30 millions de tonnes de CO₂ au cours de la prochaine décennie : cette ambition est celle d’EODev, jeune entreprise née en 2019 à Saint-Malo. Elle a pour cela développé une gamme complète de générateurs électriques zéro émission alimentés à l’hydrogène. Voués à remplacer les traditionnelles génératrices diesel, ils se destinent à un fonctionnement sur la terre ferme, certes, mais aussi en mer… Ces groupes électro-hydrogènes tirent en effet une partie de leurs origines de la mise à flot, en 2017, du désormais célèbre bateau-laboratoire Energy Observer.

Une start-up née du projet Energy Observer

« EODev est, au départ, une start-up dérivée du projet Energy Observer, le fameux bateau ambassadeur des objectifs de développement durable des Nations Unies, qui poursuit actuellement son tour du monde en autonomie énergétique », explique le responsable du développement commercial d’EODev Laurent Pérignon.

Afin de parvenir à démontrer la pertinence de l’hydrogène et de la technologie pile à combustible pour assurer la propulsion et la vie à bord du navire, EODev s’est lancée en 2019 dans un partenariat étroit avec le constructeur automobile japonais Toyota, fort de deux décennies d’expérience dans le domaine de l’hydrogène. La brique technologique qui sert de base à la jeune entreprise malouine n’est autre, en effet, que la pile à combustible développée par Toyota pour sa Mirai, première berline hydrogène de grande série au monde.

C’est ainsi le centre technique de Toyota Europe qui s’est attelé au développement du système de pile à combustible destiné au catamaran, en intégrant les composants issus de la Mirai dans un module compact adapté aux applications marines : le REXH2.

« Au départ partenaire industriel, Toyota est aussi devenu, en avril 2021, actionnaire d’EODev, ce qui nous permet de bénéficier de leurs nouvelles technologies », souligne Laurent Pérignon.

Après avoir démontré la pertinence de la technologie hydrogène de Toyota à bord d’Energy Observer, EODev a ainsi lancé une deuxième version du REXH2, bénéficiant de la dernière génération de PAC équipant la berline zéro émission de Toyota. « Plusieurs aspects ont été améliorés, ce qui fait que le REXH2 de deuxième génération est environ 30 % plus compact. En plus, cette nouvelle version intègre dans un même bloc l’ensemble des composants », décrit Laurent Pérignon. Une avancée qui a conduit EODev sur la voie de l’industrialisation.

Des générateurs électro-hydrogènes désormais produits à l’échelle industrielle

« Nous avons obtenu mi-2022 une approbation de principe sur la génération 2 du REXH2, ce qui nous a permis de lancer l’industrialisation, avant l’obtention d’une certification de type, qui devrait intervenir très prochainement » retrace Laurent Pérignon. Une phase industrielle dans laquelle est entrée le générateur REXH2 en compagnie de son homologue terrestre, le GEH2.

« Le GEH2 est un complément indéniable au développement de la mobilité électrique : réseau défaillant ou inexistant, électrification des engins de chantier ou des flottes de livraison du dernier kilomètre », fait valoir Stéphane Jardin, directeur commercial d’EODev.

Initialement proposé sous la forme d’un module de 110 kVA, le GEH2 est désormais décliné – comme l’a annoncé EODev début décembre – en trois modèles complémentaires de 350, 1 050 et 1 750 kVA, « qui peuvent se combiner pour ajuster l’offre aux besoins », précise EODev dans un communiqué publié pour l’occasion. Une gamme complétée par un module de 280 kW spécialement destiné à la recharge des véhicules électriques, ainsi que par une version « mini » du GEH2, d’une puissance de 10 kVA, elle aussi modulaire. Idéale notamment pour pallier d’éventuelles coupures d’alimentation électrique dans le secteur résidentiel…

Côté maritime, le REXH2 devrait être proposé en différentes déclinaisons, notamment trois modules de forte puissance – de 280 à 1 400 kW – pouvant eux aussi fonctionner en parallèle. « Ces trois nouveaux REXH2 pourront répondre aux besoins d’unités de grande taille et fortement gourmandes en énergie, en particulier des navires de charge comme le futur Energy Observer 2 », dévoile EODev, qui prévoit également le lancement d’une version destinée aux bateaux de plaisance, d’une puissance de 8 kW.

Comme le précise l’entreprise, les premiers modèles de cette nouvelle gamme entreront en production en série en 2024, et seront disponibles à la commande dès le premier semestre 2023.

Une explosion de la demande

« Cette nouvelle gamme est l’expression de ce savoir-faire en recherche et développement et le fruit des nombreux retours d’expérience terrain obtenus grâce à nos clients aux quatre coins du monde », se félicite Jérémie Lagarrigue, directeur général d’EODev qui, toutefois, concède : « Ce que nous n’avions pas anticipé en revanche, c’est l’accélération de la demande et la nécessité d’avancer plus vite que prévu, en particulier au-delà de l’Europe ».

Après avoir levé pas moins de 40 millions d’euros au cours des dernières années, EODev dispose en tout cas des armes pour faire face à cette croissance de la demande qu’elle qualifie « d’exponentielle » : sa chaîne de montage basée à Montlhéry (91) dispose d’une capacité de production de 600 unités par an.