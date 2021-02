Les ventes de voitures électriques et hybrides explosent en Europe

2020 restera comme l’année où les ventes de voitures électriques et hybrides neuves ont dépassé le million d’exemplaires. Alors qu’elles représentaient à peine 1% des ventes il y a encore quelques années, elles atteignent désormais une part de marché de 22,4%.

En 2020, 538 772 voitures électriques et 507 059 voitures hybrides rechargeables ont été vendues en Europe, selon les chiffres publiés par l’Association des constructeurs européens (ACEA). Sur l’année, les voitures électriques ont représenté 10,5 % des ventes de voitures neuves en Europe, les hybrides 11,9 %. En 2019, cette part était respectivement de 3 % et 5,7 %. Ces voitures alternatives atteignent ainsi une part de marché record de 22,4 %. L’essence reste majoritaire, avec une part de marché de 47,5 %, le diesel arrive derrière à 28 %. Enfin, les autres carburants alternatifs s’élèvent à 2,1 %.

Des politiques de soutien qui boostent les ventes

Cette forte augmentation de la demande de véhicules électriques à batterie et de véhicules hybrides rechargeables est en grande partie due aux mesures gouvernementales en faveur des véhicules à faibles émissions, partage l’ACEA. Plus les incitations sont importantes et plus les gains sont importants.

L’Allemagne et la France restent de loin les deux premiers marchés de l’Union européenne en termes de vente de véhicules électriques et hybrides. Les soutiens y sont d’ailleurs particulièrement importants : jusqu’à 9 000 euros dans le premier cas, jusqu’à 12 000 euros dans l’autre. L’Allemagne se hisse en tête avec 200 469 ventes de véhicules hybrides neufs (+34 2%) sur l’année et 194 474 ventes de véhicules électriques (+206 %). Derrière, la France enregistre 74 592 ventes de véhicules hybrides (+201 %) et 111 127 ventes de véhicules électriques (+160 %).

Un quatrième trimestre particulièrement dynamique

Grâce aux politiques de soutien, les ventes de véhicules électriques et hybrides ont particulièrement décollé au quatrième trimestre. Entre octobre et décembre, les immatriculations de voitures électriques neuves ont bondi en Europe de 217 % par rapport au même trimestre de 2019 pour s’élever à 248 099. La croissance est encore plus impressionnante pour les véhicules hybrides avec des immatriculations en hausse de 331 %, pour atteindre 227 125 ventes.

Avec une baisse globale d’immatriculations de trois millions d’unités sur l’année, les grands perdants sont les voitures essence et diesel. Au quatrième trimestre, les ventes de voitures à essence ont baissé de 33,7 % pour atteindre 1,2 million d’exemplaires. Les ventes de voitures diesel ont baissé de 23 % pour finir à 731 000 unités. Les véhicules diesel et essence dominent toutefois toujours les ventes de voitures de l’UE en termes de part de marché.