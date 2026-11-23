Simuler une crue avant qu'elle ne survienne, mesurer l'effet d'un feu de forêt ou d'un aménagement urbain : les jumeaux numériques de territoire promettent beaucoup aux décideurs publics. Mais en France, ces outils restent à l’heure actuelle très dispersés. Lille, Rennes, Angers ou la Vendée expérimentent déjà les leurs, au prix d'initiatives isolées et coûteuses qui ne dialoguent pas entre elles.

C’est ce cloisonnement que veut résoudre JUNN, un programme lancé le 13 avril 2026 par l’IGN, le Cerema, Inria et 1Spatial France. Soutenu par France 2030 à hauteur de 25 millions d’euros, pour un budget total d’environ 40 millions d’euros sur trois ans, il réunit 14 partenaires publics et privés. Avec l’ambition de créer une « Équipe de France des jumeaux numériques de territoires » de plus de 200 acteurs : collectivités, bureaux d’études, start-up et industriels.

Frédéric Schettini est directeur du programme JUNN. Il a expliqué à Techniques de l’Ingénieur l’ambition du projet JUNN, son calendrier, et la place centrale qu’y tient l’interopérabilité.

Techniques de l’Ingénieur : Quelle est l’idée directrice de JUNN ?

Frédéric Schettini : JUNN vise à mettre en œuvre, entre avril 2026 et fin mars 2029, un socle technique ouvert et interopérable. Il associe des données 3D du territoire à des services logiciels mutualisés. Nous ne construisons pas des jumeaux numériques. Nous mettons en place une plateforme, des technologies et des données pour que les territoires puissent créer eux-mêmes leur jumeau. Ce socle sera ensuite confronté à des cas d’usage concrets.

Concrètement, que contiendra ce socle ?

Il prendra la forme d’une bibliothèque générique et ouverte de logiciels et de données. Nous travaillons sur quatre départements pilotes : les Alpes-Maritimes, la Charente-Maritime, la Gironde et l’Ille-et-Vilaine. Nous y reconstituons un environnement 3D très précis, avec les bâtiments, la topographie et la végétation, pour obtenir la représentation la plus réelle possible.

Ces données alimentent une plateforme dotée de services de géovisualisation, qui permettra de se promener en 3D sur le territoire, puis jouer des scénarios en branchant des services de simulation. Par exemple, il sera possible de simuler de fortes pluies et d’en mesurer l’impact en termes d’inondations. De même avec la propagation de feux, pour prendre un autre exemple. Ces simulations seront d’abord modestes, puis de plus en plus complexes.

Au-delà de la 3D, quelles technologies mobilisez-vous ?

Nous exploiterons des applications de cartographie et de réalité virtuelle, augmentée et mixte, pour visualiser l’impact d’une simulation ou d’un aménagement. Nous voulons aussi intégrer l’interaction en langage naturel. L’utilisateur pourra interroger la donnée, lancer un traitement ou faire une analyse, grâce à des grands modèles de langage et à des graphes de connaissances.

Quand et comment la plateforme sera-t-elle accessible ?

Une première version sera ouverte à la fin mars 2027, avec un accès authentifié. Elle comprendra un portail cartographique web et un catalogue des données et des applications disponibles. Nous lancerons à la fin de l’année un appel à projets, qui sera renouvelé chaque année pendant trois ans. Il financera des projets qui consomment les données ou les services de JUNN, et les lauréats y accéderont à partir d’avril 2027. En parallèle, des utilisateurs pourront demander une connexion. Celles-ci seront limitées au départ, mais le portail a vocation à être ouvert.

Comment un éditeur ou un industriel qui fait déjà de la simulation pourra-t-il s’y connecter ?

C’est tout l’objet des appels à projets. Les candidats pourront intégrer des données ou des ressources de JUNN dans leur propre solution métier. Ils pourront aussi fonctionner en « mode éditeur » : fournir un service interopérable avec la plateforme, ou consommer un service de JUNN. Les champs sont larges : aménagement du territoire, gestion des infrastructures comme les routes et les bâtiments, énergie, risques, forêts, et ressources en eau.

Il n’y aura pas de solution unique. Une start-up, un éditeur, un groupe ou une ESN qui veut importer ses données dans le socle passera par une analyse au cas par cas. Un tiers pourra aussi se connecter aux données fournies par API, par export ou en flux. Nous nous appuyons sur des API standards : nous avons défini des standards pour être le plus ouvert possible.

Que deviendra JUNN après 2029 ?

Le programme court jusqu’à fin mars 2029 et sera prolongé jusqu’à la fin de cette année-là. Les données produites sont en open data. L’enjeu, au bout des trois ans, est de créer un service exploité et maintenu par une entité. Nous étudions donc le modèle économique. Les services de simulation pourraient être accessibles par abonnement ou à l’usage, en temps de calcul par exemple. Une collectivité sans les moyens de déployer sa propre infrastructure pourrait souscrire à JUNN pour accéder aux données de son territoire. Une entreprise qui développe déjà de la simulation pourrait se brancher sur la plateforme.

Comment mesurerez-vous le succès du programme ?

Plusieurs indicateurs comptent. D’abord les données : nous les construisons de zéro, avec une chaîne de fabrication industrielle et des partenaires techniques. Il faudra vérifier que cette production passe à l’échelle. Nous travaillons sur quatre territoires, mais l’enjeu est de pouvoir couvrir la France sans effort démesuré ni coût prohibitif. Il faudra aussi pérenniser la mise à jour : cartographier la France entière en 3D n’a de sens que si on la tient à jour.

Nous nous évaluerons aussi par rapport à l’état de l’art et aux solutions des éditeurs. Nous créons une communauté de bêta-testeurs au sein de l’Équipe de France des jumeaux numériques, pour évaluer la pertinence des services, des données et de la technologie. Enfin, le modèle économique à terme sera déterminant.

Le Cerema et l’IGN, partenaires publics du programme, veulent engager les collectivités sur cette notion de “communs”. Nous serons très vigilants sur la plateforme. Nous adoptons une approche agile : poser un premier socle, le faire évoluer, suivre ce qui se fait ailleurs et rester réactifs. C’est un immense défi.