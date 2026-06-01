Les actualités à suivre : passeport numérique produit, chimie biosourcée, jumeau numérique, ISO 55000…

La rédaction vous propose un rapide tour d'horizon sur les informations qui feront l'actualité industrielle dans les jours et les semaines à venir.

Passeport numérique produit : ce que le règlement ESPR impose concrètement aux industriels dès 2026

Le règlement ESPR impose un passeport numérique à chaque produit mis sur le marché européen. Les batteries industrielles de plus de 2 kWh ouvrent le bal avec une déclaration d’empreinte carbone obligatoire dès février 2026 et un DPP complet à partir du 18 février 2027. Textiles, électronique, construction et acier suivront d’ici 2030. 30 secteurs industriels seront couverts au total. Pour chaque produit : origine des matières, empreinte carbone, contenu recyclé, réparabilité, fin de vie, le tout accessible via QR Code ou RFID, à chaque maillon de la chaîne. Le problème est là : le vrai chantier n’est pas informatique. Cartographier la nomenclature, obtenir les données fournisseurs et modéliser l’ACV produit prend dix-huit mois, sans compter la mise en conformité du registre européen opérationnel mi-2026. L’absence de DPP conforme exposera à des restrictions d’accès au marché européen et des sanctions. Pour les industriels qui livrent à des donneurs d’ordre déjà soumis au DPP, la pression commerciale précédera la contrainte légale. Ceux qui ont investi dans la traçabilité pourront la valoriser. Les autres seront exposés.

Jumeaux numériques de formation : EDF, Schneider Electric et CORYS structurent une filière qui n’existait pas

EDF conçoit l’EPR2 comme son premier réacteur « full digital », avec un jumeau numérique 3D projeté en 4D pour anticiper les phases de construction, et un simulateur d’ingénierie confié à CORYS par Edvance fin 2023 pour former les opérateurs avant même que le premier béton ne soit coulé à Penly. La logique est imparable : les équipes de conduite des travaux peuvent aujourd’hui s’entraîner sur un clone numérique du réacteur aux données de fonctionnement réelles, réduisant radicalement le temps de montée en compétence lors de la mise en service. Ce qui était réservé au nucléaire devient une méthode industrielle générique. Schneider Electric et ETAP ont intégré la formation sur jumeau numérique dans leurs offres pour les sites électro-intensifs, et les projets d’hydrogène s’y mettent : le programme OptUSeH2 d’Arts et Métiers développe des jumeaux numériques multi-objectifs pour former les équipes d’exploitation avant la mise en service des premiers sites industriels. Pour les grands donneurs d’ordre et les maîtres d’ouvrage industriels, l’enjeu est économique autant que technique : former sur jumeau numérique réduit les incidents de démarrage, compresse le délai entre mise en service et pleine capacité, et permet de qualifier des opérateurs sur des équipements qui n’existent pas encore : un avantage décisif quand les calendriers sont serrés et que les profils techniques se font rares.

D’ici 2030, la chimie biosourcée sera contrainte par l’accès aux ressources autant que par la technologie

Le marché français de la chimie biosourcée dépasse les 10 milliards d’euros et repose sur trois familles de ressources : plantes sucrières, oléagineuses et lignocellulosiques. Le problème est aujourd’hui structurel : ces mêmes ressources alimentent simultanément l’agroalimentaire, les biocarburants pour l’aviation et le maritime, et les bioplastiques. En France, l’essentiel du carbone agricole est déjà accaparé par l’alimentation, ne laissant qu’une fraction pour les usages industriels. La montée en puissance de TotalEnergies à Grandpuits et l’expansion des bioraffineries de Roquette et Tereos ajoutent une pression directe sur des flux d’amidon et de colza déjà tendus. Les groupes agro-industriels arbitrent désormais entre clients chimistes, énergéticiens et alimentaires selon les cours mondiaux. Une logique qui fragilise les stratégies d’approvisionnement des industriels de la chimie fine. Pour les responsables achats des sites chimiques français, l’enjeu est immédiat : sécuriser des sources de biomasse de deuxième génération – résidus agricoles, déchets organiques – pour éviter la concurrence directe avec l’alimentaire.

ISO 55000 révisée : les industriels français ont pris du retard

Elle existe depuis 2014, a été révisée en juillet 2024, mais la majorité des sites industriels français l’ignorent encore. Pourtant, l’ISO 55000 est en train de devenir le référentiel de maturité de référence dans l’énergie, la chimie et la défense. Son principe est simple et radical : traiter les équipements non plus comme des postes de coût, mais comme des actifs à piloter sur l’ensemble de leur cycle de vie, de la conception au démantèlement. La révision 2024 a renforcé l’alignement entre objectifs de maintenance et objectifs financiers, mettant fin au dialogue de sourds entre le directeur technique qui veut remplacer une pompe vieillissante et le DAF qui arbitre sur le budget annuel plutôt que sur le coût complet sur vingt ans. Avec une conséquence immédiate : la certification ISO 55001, auditée par Bureau Veritas et TÜV, commence à apparaître comme un critère de qualification dans les marchés d’exploitation et de maintenance des grands donneurs d’ordre. Pour les prestataires et les exploitants industriels, la fenêtre pour anticiper se referme. Dans deux ans, ce sera un critère d’appel d’offres comme l’est devenue l’ISO 9001 avant elle.

25,5 millions de litres par MW et par an : l’eau devient la contrainte invisible de l’industrie numérique et énergétique

Le 4 juin 2025, l’UE a adopté sa stratégie de résilience dans le domaine de l’eau, identifiant explicitement les semi-conducteurs, les batteries, l’hydrogène et les datacenters comme secteurs stratégiques mais grands consommateurs d’eau. Les chiffres donnent le vertige : un datacenter de 1 MW consomme en moyenne 25,5 millions de litres d’eau par an pour son seul refroidissement. Ainsi, TSMC consomme 150 000 tonnes d’eau par jour et produire 4 000 litres d’eau ultrapure pour les semi-conducteurs requiert 6 000 d’eau de réseau. L’électrolyse pour l’hydrogène vert ajoute une pression supplémentaire : l’ADEME a développé une méthode de calcul du potentiel de production d’hydrogène en fonction des ressources en eau mobilisables par commune, signe que la contrainte hydrique est déjà intégrée dans les arbitrages de localisation des futurs sites. La France s’est fixé l’objectif de réduire de 10 % les prélèvements d’eau à l’horizon 2030, dans le même temps où elle annonce 109 milliards d’euros de datacenters IA et une relance massive de l’industrie électro-intensive. Pour les ingénieurs HSE et les porteurs de projets industriels, l’eau s’impose désormais comme une variable d’arbitrage de localisation au même titre que l’énergie : autorisation préfectorale de prélèvement, conflits d’usage avec l’agriculture et les collectivités, et acceptabilité locale… Autant de freins qui peuvent retarder ou bloquer un projet industriel bien avant que la question technique soit résolue.