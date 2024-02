La 11ᵉ édition de Paris Space Week : à vos agendas

Paris Space Week, un événement phare de l'industrie spatiale qui stimule l'innovation dans le secteur spatial, se prépare pour sa 11ᵉ édition les 12 et 13 mars 2024 au Parc des Expositions à Paris - Porte de la Villette. Au cours de la dernière décennie, cet événement influent a été un catalyseur pour des avancées révolutionnaires dans les satellites, les lanceurs, les systèmes au sol et les applications spatiales.

Avec un bilan éprouvé de plus de 9 000 réunions d’affaires en seulement deux jours, la Paris Space Week s’impose comme l’événement de l’industrie axé principalement sur le réseautage.

Reconnaissant le rôle crucial de l’innovation dans la survie et la croissance de l’industrie spatiale, la Paris Space Week organise des Défis de l’Innovation mettant en avant les dernières technologies qui façonnent l’avenir. Les participants peuvent ainsi acquérir des perspectives précieuses sur les tendances émergentes, les technologies et les opportunités qui propulsent l’industrie vers l’avant. Ces défis sont organisés autour de trois thématiques :

Application spatiale

Durabilité

Défi des solutions spatiales de l’ESA.

L’événement propose plus de 50 conférences et ateliers, offrant une plateforme complète pour rester informé des derniers développements et acquérir un avantage concurrentiel dans le paysage dynamique de l’industrie spatiale.

En participant en tant qu’exposant à la Paris Space Week, les entreprises peuvent s’impliquer dans un événement mondial BtoB qui attire annuellement 1 500 professionnels du monde entier, représentant 40 pays. Avec 500 stands et tables, les exposants peuvent tirer parti de cette plateforme physique pour une collaboration internationale.

Déjà suscitant un intérêt significatif, des entreprises de divers secteurs ont rejoint avec enthousiasme la Paris Space Week 2024, en faisant un événement incontournable pour ceux qui souhaitent façonner l’avenir de l’industrie spatiale.

Prenez rendez-vous avec les principaux acteurs de ce marché en plein essor en cliquant ici.

Plus d’informations sur PSW.