L’industrie du futur se dessine avec le challenge SKF – Les innovations à suivre

Lancé en janvier dernier, le troisième challenge “Industrie du futur” organisé par SKF Magnetic Mechatronics (S2M) en partenariat avec Techniques de l’Ingénieur est désormais passé en phase 2. 18 startups ont été sélectionnées pour approfondir leur projet.

Après une première phase de sélection à laquelle plus de 100 startups ont postulé, une seconde phase du challenge s’est ouverte début avril pour les 18 heureuses sélectionnées. Chacune s’est vu attribuer deux mentors experts dans leurs domaines, l’objectif étant d’affiner les projets, bien sûr d’un point de vue technique mais également sur les aspects financiers.

Les startups invitées à poursuivre l’aventure

Catégorie entreprise intelligente :

Elementra AI : Elementra AI développe le premier système de planification des ressources, une infrastructure intelligente pour des opérations de production autonome.

DataLobster : DataLobster développe des solutions IoT et IA prêtes-à-l ’emploi, qui transforment n’importe quelle machine industrielle en appareil intelligent et autosurveillant en un jour.

Deeply Inc : Listen AI Industrial automatise les inspections manuelles de moteurs grâce à des diagnostics acoustiques IA.

TheyeQ : TheyeQ, à travers sa solution TheEye System, aide les industriels à prévenir les coûts de la non-qualité en détectant les défauts avant qu’ils n’impactent la production.

Octomiro : Octomiro développe des agents IA capables de voir avec leurs propres yeux ! Ils surveillent les opérations industrielles en temps réel, détectent anomalies et écarts et sécurisent la performance sur le terrain.

Wormsensing : Wormsensing souhaite transfromer chaque vibration en intelligence : de la maintenance réactive vers l’industrie autonome.

Forgis : Forgis construit Fabrica, une usine alimentée par le système d’exploitation Hyperion, leur modèle de fondation multimodale qui fusionne les données des capteurs, la documentation et les simulations.

Alleantia S.r.l. : La plateforme Alleantia transforme les données industrielles en contexte gouverné et prêt pour l’IA, permettant aux entreprises et aux agents IA de le comprendre et d’interagir de façon sécurisée avec les machines.

Mercateam : Mercateam développe une solution de management des compétences destinée aux industriels, permettant un gain de production.

Atsora Solutions : Avec Atsora Tracking, Atsora Solutions exploite en temps réel les données des machines à commande numérique et, si nécessaire, d’autres données industrielles afin de fournir aux équipes des informations opérationnelles pour comprendre les pertes de performance et anticiper.

Catégorie Matériaux et procédés du futur :

Altrove : Altrove développe des composés magnétiques innovants. Altrove tire parti de l’IA et de l’automatisation des laboratoires pour concevoir, synthétiser et produire des alternatives aux matériaux critiques.

Pina Creation Inc : Pina développe des nano-encres à base d’oxydes métalliques destinées à l’électronique bas carbone.

Eigendauer : Eigendauer révolutionne le grenaillage avec MIP, un jumeau numérique qui remplace les méthodes empiriques avec une simulation de haute précision.

Spherecube : Spherecube cible l’automatisation et l’amélioration de la production de matériaux composites haute performance pour des composants structurels grâce à un système de plateforme de fabrication additive avancée.

Floating Gates : L’agent Floating Gate vérifie la fabricabilité et renvoie des rapports sur l’état des fichiers CAO stockés sur le réseau de l’entreprise, offrant une interface pour identifier les sources potentielles d’erreurs de fabrication.

Catégorie Monde décarboné et plus inclusif :

LAM’ON : LAM’ON développe des solutions de films compostables et biosourcés pour remplacer les emballages plastiques traditionnels.

NGNT MATERIAL SCIENCES SA : NGNTSA propose des composites à base de nano-diamants qui permettent une meilleure longévité et protection, et une application facilitée dans plusieurs secteurs.

ENTENT : ENTENT développe une machine, le PULSE, permettant de convertir les chaleurs fatales industrielles de basse température (60-150°C) en électricité, afin d’aider les industriels à décarboner leur process en vue de leur transition énergétique.

A l’issue de cette phase d’approfondissement, seules 10 startups seront sélectionnées pour participer à la grande finale en juin. Rendez-vous donc dans quelques semaines pour les découvrir !