La batterie, colonne vertébrale de l’électrification européenne

Alors que l’Europe compte électrifier massivement son économie, elle reste paradoxalement très dépendante de l’étranger pour la fourniture de matières premières, composants et technologies critiques nécessaires à la fabrication des batteries. Mais si l’Europe veut inverser cette tendance et conserver une part de souveraineté dans la chaîne de valeur, elle doit agir vite et fort. Les trois prochaines années seraient mêmes critiques, selon une étude publiée par la Backbone Coalition, une initiative qui vise à renforcer la souveraineté européenne dans le secteur des batteries.

Le rapport juge « La boîte à outils politique actuelle, trop lente et trop limitée » pour résoudre les deux principaux problèmes de l’UE dans le domaine des batteries, c’est-à-dire l’innovation et la mise à l’échelle. Si la stratégie « Battery Booster », qui a été adoptée en décembre 2025, semble fournir le bon diagnostic, les solutions proposées seraient encore insuffisantes.

Néanmoins, l’Europe peut aussi compter sur des atouts forts, car, après des années de soutien à des projets pionniers dans le domaine des batteries, elle ne part pas de rien. De plus, elle dispose d’un écosystème qui ne demande qu’à se développer, grâce à sa capacité de recherche, son marché intérieur vaste et son expertise industrielle.

Trois ans pour tout changer ?

Les auteurs du rapport estiment que les trois prochaines années seront décisives, si l’Europe ne veut pas manquer la fenêtre d’opportunité qui permettra de créer un marché européen des batteries.

Ils pointent notamment les failles des règles actuelles du « Made in EU », qui permettent à des acteurs mondiaux dominants de « contourner les normes du marché européen et d’accéder à des fonds publics sans créer de valeur locale ». Bien entendu, cela se fait au détriment des véritables producteurs européens qui ne peuvent accumuler « le savoir-faire nécessaire pour réduire leurs coûts et progresser sur la courbe de l’efficacité technologique et des processus ».

Comment l’UE peut-elle agir ? Le rapport énonce une multitude de pistes, dont voici une synthèse non exhaustive.

Créer un vrai modèle économique

Le rapport présente le soutien à une production « bancable » et la mobilisation de capitaux privés comme les priorités n°1 pour développer une filière batterie compétitive au sein de l’UE.

En clair, il est urgent que l’UE fasse tout son possible pour sécuriser les futurs revenus des entreprises, dans le but de rassurer les investisseurs. Or, le rapport juge les mécanismes actuels de soutien trop lents, bureaucratiques, difficiles à financer par les banques et peu efficaces pour attirer des capitaux privés.

Les auteurs proposent ainsi de s’inspirer de modèles éprouvés :

les contrats pour différence (CfD) pour les énergies renouvelables ;

les dispositifs européens pour financer la production ;

l’Inflation Reduction Act (IRA) Américain.

Ils rappellent aussi la nécessité absolue de libérer les capitaux privés, les fonds publics étant toujours limités. Pour y arriver, le rapport cite des outils comme les CfD, mais aussi les garanties d’achat, afin de sécuriser les débouchés commerciaux, et les garanties de la BEI pour couvrir les risques supportés par les banques commerciales.

Stimuler la demande et protéger les produits Made in EU

Comme nous le disions précédemment, l’Europe doit corriger les défauts actuels du « Made in EU », en garantissant des dispositions à la fois solides et crédibles. Elle doit arrêter de subventionner la demande sans sécuriser l’offre et privilégier les produits stratégiques fabriqués en Europe.

Le rapport préconise aussi de renforcer les règles relatives aux investissements directs étrangers (IDE). Si les investissements étrangers sont souhaitables, il est impératif qu’ils servent avant tout les intérêts de l’Europe. Or, les capitaux étrangers peuvent actuellement contourner le contrôle strict de l’UE sur les IDE et ainsi accéder au marché européen.

Enfin, il semble également essentiel de considérer l’ensemble de la chaîne de valeur des batteries et le rapport propose à l’UE d’imposer « des exigences obligatoires concernant les composants clés à partir de 2027 », afin de ne plus négliger les matériaux intermédiaires servant à la fabrication des anodes et précurseurs ni les matériaux recyclés.

Soutenir l’innovation

L’innovation est la clé de la compétitivité dans le domaine des batteries et l’UE doit renforcer son écosystème ainsi que le soutien public.

Les auteurs du rapport appellent ainsi à la poursuite du programme BATT4EU et soulignent que cette demande « trouve un écho auprès de divers États membres dans la vision thématique sur les batteries récemment présentée dans le cadre du plan SET de l’UE ».

En outre, ils estiment essentiel de se concentrer sur les innovations clés et prioritaires et évoquent l’IA et la numérisation comme accélérateurs de la transition « à tous les stades de la découverte, du développement et de la production des batteries ».

Par ailleurs, ce soutien à l’innovation doit aussi permettre de libérer l’approvisionnement européen en matières premières primaires, l’enjeu étant de développer des capacités d’extraction, de traitement et de raffinage à faible impact environnemental.

Renforcer les mécanismes de protection commerciale

Le rapport propose aussi une série de mesures qui permettraient à l’Europe de mieux défendre son marché vis-à-vis de la concurrence chinoise.

Droits de douane : relèvement des droits de douane sur les batteries chinoises, qualifiés d’extrêmement bas à l’heure actuelle.

Extension du cadre tarifaire des véhicules électriques au stockage à grande échelle.

Transformation du règlement sur les subventions étrangères en un dispositif de contrôle permanent et proactif.

Recours à l’exception de sécurité de l’OMC.

Restrictions à l’exportation des batteries en fin de vie, en parallèle du développement de capacités de traitement nationales.

Imposer des règles de souveraineté pour les marchés liés à la défense

Dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu, les auteurs du rapport estiment enfin qu’il devient essentiel « d’exclure les fournisseurs de pays tiers à haut risque des systèmes énergétiques et de défense critiques ». Car cela peut sembler étonnant, mais à l’heure actuelle, rien n’interdit dans les marchés publics européens de défense de s’approvisionner auprès de fournisseurs chinois [1] .

Néanmoins, malgré cette lacune juridique, il faut souligner que plusieurs instruments européens de défense [2] favorisent déjà l’industrie européenne. En outre, des exigences visant à acheter européen sont bel et bien en préparation, mais la coalition Backbone souhaiterait également que les clauses d’attribution directe du « Buy European » soient étendues aux batteries et système de gestion de batterie (Battery Management System ou BMS).

L’UE doit agir vite

La Coalition Backbone estime que la Commission dispose des pouvoirs nécessaires à la simplification des règles et à la mise en œuvre des mécanismes énoncés plus haut, mais que « les décideurs politiques doivent dépasser leurs hésitations idéologiques concernant les subventions ».

Les auteurs du rapport sont en revanche réalistes sur ce point : l’Europe n’arrivera jamais à égaler les coûts de production chinois, du moins pas à court terme. Mais ils sont certains d’une chose : le coût de l’inaction sera supérieur au coût du soutien public. Par conséquent l’UE devra agir immédiatement et montrer sa volonté de reconstruire et protéger sa filière batterie.

[1] Directive 2009/81/CE

[2] European Defence Fund (EDF), programmes EDIRPA et EDIP