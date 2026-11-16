Les actualités à suivre : Nvidia, SpaceX, Airbus, IA et data centers en France...

La rédaction vous propose un rapide tour d'horizon sur les informations qui feront l'actualité industrielle dans les jours et les semaines à venir.

Après Nvidia, une nouvelle bataille industrielle peut-elle s’ouvrir pour l’Europe ?

La démission de Jensen Huang le 12 novembre provoque une onde de choc dans l’industrie mondiale de l’intelligence artificielle, dont Nvidia est devenu le principal fournisseur de puissance de calcul. Le dirigeant emblématique quitte l’entreprise après la révélation de plusieurs relations extraconjugales, dont une avec une femme soupçonnée par les services américains de travailler pour le renseignement chinois, des allégations qui restent à établir. La directrice financière Colette Kress assure désormais l’intérim, alors que l’absence de succession préparée soulève des interrogations sur la stratégie du groupe et ses investissements internationaux. Les marchés ont immédiatement réagi, avec une chute de plus de 13 % du titre Nvidia à l’ouverture de Wall Street, illustrant la dépendance du secteur à son fondateur. L’affaire pourrait également durcir les contrôles américains sur les exportations de semi-conducteurs avancés vers la Chine, un marché stratégique que Jensen Huang souhaitait préserver. Les industriels français engagés dans les centres de calcul, la robotique et l’IA pourraient subir les conséquences d’une éventuelle réorientation des investissements, des partenariats ou des calendriers de développement de Nvidia. Cette crise pourrait parallèlement encourager l’Europe à accélérer la diversification de ses fournisseurs de processeurs et le développement de ses propres architectures de calcul. La domination technologique de Nvidia n’est pas remise en cause à ce stade, mais le départ de son fondateur pose une question stratégique : l’industrie mondiale de l’IA peut-elle durablement dépendre d’un seul fournisseur ?

Innovation : Bruxelles peine à construire le statut des entreprises européennes de demain

Le projet EU Inc., destiné à créer un statut juridique commun aux entreprises européennes, accumule les retards, menaçant une réforme censée faciliter l’émergence de futurs champions industriels et technologiques. Présenté en mars 2026, ce 28e régime européen permettrait notamment de créer une entreprise en ligne en 48 heures, pour moins de 100 euros, et de simplifier son développement dans les 27 États membres. Mais les négociations achoppent sur les droits des salariés et leur participation à la gouvernance, au point de provoquer plusieurs reports des votes au Parlement européen. Le Conseil de l’Union européenne a pourtant adopté sa position le 23 octobre, ouvrant la voie à des négociations dont l’issue demeure incertaine. Le débat porte également sur les risques de concurrence sociale et fiscale entre États membres, déjà soulignés par le Sénat français.

Or la Banque de France rappelle que la fragmentation du marché unique freine la croissance des entreprises innovantes, notamment lorsqu’elles cherchent à lever des capitaux ou à se développer à l’étranger. Pour les start-up industrielles françaises, actives dans les batteries, la robotique, les semi-conducteurs ou les biotechnologies, un statut harmonisé pourrait faciliter les investissements transfrontaliers, le recrutement et le passage à la production. Mais les entrepreneurs redoutent déjà un affaiblissement du projet initial, rappelant que la souveraineté industrielle européenne dépend aussi de sa capacité à faire grandir ses entreprises sans les pousser à s’installer aux États-Unis.

Fusées réutilisables : l’Europe peut-elle encore combler son retard sur SpaceX ?

SpaceX a franchi une nouvelle étape dans la conquête spatiale en récupérant pour la première fois l’étage supérieur de Starship, après un vol de plus de 22 heures et 14 orbites terrestres. Le 14 novembre, le vaisseau de 52 mètres a été rattrapé par les bras mécaniques de sa tour de lancement au Texas, une prouesse technique susceptible de transformer l’économie des lancements spatiaux. Le succès reste partiel puisque la récupération du premier étage Super Heavy a été annulée, tandis que la réutilisation effective du vaisseau devra encore être démontrée. La perspective de lanceurs entièrement réutilisables pourrait réduire les coûts et multiplier les missions commerciales, militaires et scientifiques, renforçant la domination américaine sur le marché spatial. Pour les industriels français, notamment ArianeGroup et ses sous-traitants, cette avancée accentue la nécessité d’accélérer les programmes européens de propulsion et de récupération des étages. Le démonstrateur Themis et le moteur réutilisable Prometheus, développés sous maîtrise d’œuvre d’ArianeGroup, doivent précisément préparer cette nouvelle génération de lanceurs. Le CNES soutient également Skyhopper, développé avec MaiaSpace, pour démontrer la récupération et la réutilisation d’un premier étage lors d’une mission commerciale. L’enjeu pour l’Europe dépasse désormais la seule autonomie d’accès à l’espace : elle devra maîtriser les technologies de réutilisation, accélérer ses cadences et réduire ses coûts pour préserver sa compétitivité face à SpaceX.

Aéronautique : les sous-traitants français face au défi des cadences record

Airbus doit réussir un véritable sprint industriel pour atteindre son objectif de 870 livraisons en 2026, ce qui constituerait un record historique pour l’avionneur européen. Après avoir livré 621 avions entre janvier et octobre, il lui reste 249 appareils à remettre à ses clients en novembre et décembre, soit près de 125 par mois, contre 74 en octobre. Cette accélération intervient alors que les difficultés d’approvisionnement en moteurs, équipements de cabine et composants continuent de perturber la production. Le défi mobilise directement les équipementiers et sous-traitants français, notamment dans la mécanique, les aérostructures, l’électronique et la propulsion, où Safran prévoit d’accroître ses livraisons de moteurs LEAP.

À Toulouse, Airbus a déjà investi dans un nouveau centre de livraison de plus de 35 000 m² pour fluidifier les opérations et accompagner la montée en puissance de l’A320neo. Le constructeur vise désormais 70 à 75 appareils de la famille A320 produits chaque mois d’ici fin 2027, une perspective qui suppose des investissements durables dans les machines, les compétences et la qualité industrielle. Avec plus de 9 300 avions en carnet de commandes, Airbus dispose d’une visibilité exceptionnelle, mais les retards de production pourraient peser sur ses livraisons et sa trésorerie. Au-delà du record de 2026, l’enjeu sera de transformer cette accélération de fin d’année en une cadence régulière, capable de consolider l’emploi et la compétitivité de toute la filière aéronautique française.

Intelligence artificielle : les centres de données, futurs moteurs de l’industrie française ?

La France pourrait tripler ses capacités de centres de données d’ici 2030, passant de 900 mégawatts (MW) installés en 2025 à 2,8 gigawatts (GW), d’après le baromètre 2026 de France Datacenter réalisé avec EY-Parthenon. Cette expansion, portée notamment par l’intelligence artificielle, nécessiterait entre 20 et 25 milliards d’euros d’investissements dans les infrastructures, avec près de la moitié des capacités futures destinées aux applications d’IA. La France dispose de plusieurs atouts pour attirer ces projets, notamment une électricité largement décarbonée, un réseau de télécommunications développé et des capacités de production électrique excédentaires, qui alimentent déjà les ambitions françaises dans la compétition mondiale des centres de calcul.

Cette croissance pourrait profiter directement aux industriels français spécialisés dans les transformateurs, les équipements électriques, les systèmes de refroidissement, les automatismes et la construction de bâtiments techniques. Mais le raccordement constitue un obstacle majeur, alors que RTE recensait près de 18 GW de capacités réservées pour environ 80 projets en mai 2026, sans garantie que tous aboutissent. Pour accélérer les investissements, le gestionnaire du réseau prépare une priorisation des projets les plus avancés, tandis que l’État soutient des procédures de raccordement accéléré sur plusieurs sites industriels. L’essor de l’IA impose également de repenser les infrastructures de refroidissement et leur efficacité énergétique, des enjeux examinés dans une étude de l’ADEME sur les centres de données à l’horizon 2035, alors que les tensions foncières et électriques deviennent particulièrement fortes en Île-de-France. D’ici 2030, le défi sera donc de transformer cet afflux potentiel de capitaux en une véritable filière industrielle française, capable de fournir les équipements, les compétences et les technologies nécessaires aux infrastructures numériques de demain.