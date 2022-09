La relance du nucléaire aura deux débats nationaux dès octobre

Dès octobre 2022, deux débats nationaux porteront sur le futur mix énergétique de la France et sur la relance du nucléaire. L’un organisé par le gouvernement, l’autre par la Commission nationale du débat public (CNDP). Explications.

Le choix du futur mix énergétique de la France fera l’objet d’un débat national, a assuré la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher mardi 20 septembre 2022. Cette « concertation nationale » aura lieu d’octobre à janvier, « dans chaque territoire, en associant citoyens, associations, élus, entreprises pour qu’ils s’approprient leur avenir énergétique », a-t-elle ajouté, à propos de ce débat organisé par le gouvernement. Elle interrogera la place de l’ensemble des sources de production dans la stratégie énergétique future du pays.

En attendant plus de précisions sur ce débat, un autre débat public sera organisé par la Commission nationale du débat public (CNDP) en parallèle. Cette autorité administrative indépendante s’intéressera au nouveau programme nucléaire. Ce débat public intitulé « Nouveaux réacteurs nucléaires et projet Penly » se déroulera sur quatre mois, du jeudi 27 octobre 2022 au lundi 27 février 2023. Il concernera la construction des six premiers réacteurs nucléaires EPR annoncés par Emmanuel Macron en février dernier à Belfort. Et il se penchera sur le choix du site de la centrale de Penly, situé au bord de la Manche, pour accueillir les deux premiers réacteurs. La CNDP avait demandé que le débat national organisé par le gouvernement sur les choix énergétiques puisse, idéalement, avoir lieu avant le débat sur les EPR. Ce ne sera pas le cas.

Débattre sur la relance du nucléaire en France

La concertation organisée par la CNDP posera plus largement la question de la relance du nucléaire en France. « La possibilité de débattre publiquement et collectivement de la relance du nucléaire en France, à un moment où la décision n’est pas encore prise, est inédite », se félicite Michel Badré, président du débat public « Nouveaux réacteurs nucléaires et projet Penly », via communiqué.

Les réunions seront structurées autour de dix questions centrales. En particulier, il sera question de la pertinence de lancer un nouveau programme nucléaire et de tirer les enseignements de la construction de l’EPR de Flamanville. Le débat portera aussi sur les conditions et conséquences du projet Penly et, plus largement, de l’ensemble du programme sur l’environnement et l’emploi. Et ce, en prenant en compte les incertitudes climatiques, et géopolitiques et les évolutions de la société.

Le rôle de la CNDP est notamment de veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration de ce type de programme ayant un impact sur l’environnement, et présentant de forts enjeux socio-économiques. « Le débat comprendra une grande variété d’outils pour permettre à chacune et à chacun de se faire son idée et de contribuer au débat : tables rondes, webinaires, stands, forum en ligne, ateliers dans les collèges et les lycées, travail avec des personnes en situation de précarité », partage la CNDP. L’organisme a notamment créé des comptes dédiés sur les réseaux sociaux pour suivre l’actualité du débat sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

Ces deux débats conditionneront les choix énergétiques suite aux annonces d’Emmanuel Macron sur le nucléaire et les énergies renouvelables. Avant le 1er juillet 2023, une nouvelle loi de programmation sur l’énergie et le climat (LPEC) devra fixer les grands objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et de la stratégie nationale bas carbone (SNBC). Les parlementaires devront donc débattre et décider des futures orientations énergétiques de la France au printemps 2023. « L’un des objectifs de ce débat public [celui organisé par la CNDP, ndlr], fort de tous les arguments qui seront entendus, est d’éclairer cette décision qui engagera la France pour les décennies à venir », prévient Michel Badré.